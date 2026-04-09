Minden út Rómába vezet, legalábbis így tartja a régi mondás. Nos, a labdarúgó Bajnokok Ligájában most némiképp módosult ez a nagy igazság, mert idén minden út Budapestre vezet, ahol május végén a Puskás Arénában rendezik meg a sorozat döntőjét (amire egyébként az UEFA hivatalos jegykezelő felületét elnézve, elképesztően nagy az érdeklődés, április közepén értesítik majd a szerencséseket, akiket a nemzetközi szövetség kisorsolt arra, hogy egyáltalán jegyet vehessenek a fináléra). De ne siessünk ennyire előre, hiszen még nyolc csapat harcban van, épp a negyeddöntők első mérkőzései mentek le kedd-szerda este. A Bayern München idegenben 2-1-re verte a Real Madridot, az Arsenal 1-0-ra a Sportingot, a Liverpool Szoboszlaival és Kerkezzel a kezdőben Párizsban kapott ki 2-0-ra, míg az Atlético a csapatbuszát ért támadás ellenére is 2-0-ra győzött a Barcelona otthonában.

Szoboszlai és a Liverpool esélyei a végső győzelemre elenyészőek az Opta szerint

Az Opta számításai szerint, az első negyeddöntős meccsek eredményeit is figyelembe véve, az Arsenal jelenleg a legesélyesebb a végső sikerre a maga 36%-ával, míg a Szoboszlait is foglalkoztató Liverpool a nyolc csapatból az utolsó előtti a sorban, 2%-os végső győzelmi eséllyel. Ha már egy régi közmondással kezdtünk, fejezzük is be azzal: Innen szép nyerni!

A visszavágókat már a következő héten megrendezik, a Liverpool otthon harcolhatja ki 2-0-ás hátrányból a továbbjutást. Ha ez sikerülne, akkor a Real-Bayern duó győztese várna Arne Slot csapatára az elődöntőben.