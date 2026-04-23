Ismét eltelt egy hónap, ismét kiválasztották a legjobb játékost Liverpoolban. Dobpergés és konfetti, megint Szoboszlai Dominik nyerte a díjat, bezsebelte a márciust is a magyar válogatott középpályása.

Február után márciusban is Szoboszlai Dominik lett a hónap legjobb játékosa az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál, összességében már ötödször ebben az idényben. A klub honlapján megjelent közlemény szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szurkolói szavazatok csaknem kétharmadát szerezte meg, megelőzve Mohamed Szalaht és Kerkez Milost

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai utcahosszal nyert mindenki előtt

Szoboszlai a csapat hat márciusi mérkőzésén – középpályásként vagy jobb oldali védőként – végig a pályán volt, és két gólt szerzett. A Tottenham Hotspur ellen szezonbeli negyedik szabadrúgásgólját lőtte, ami rekord a klub történelmében, majd a Bajnokok Ligájában a Galatasaray ellen szöglet után szerzett vezetést csapatának. 

Szoboszlait augusztusban, októberben, novemberben és februárban is a legjobbnak választották a Liverpool-drukkerek. Csapattársai közül az olasz Federico Chiesa, a francia Hugo Ekitike és a német Florian Wirtz egyszer-egyszer érdemelte ki a hónap legjobbja elismerést ebben az idényben.

 

