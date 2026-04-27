Bankot robbanthat a nyáron az RB Leipzig, miközben Szoboszlai Dominikéknak fájhat a német klub döntése.

Yan Diomande a nyáron még maradhat Lipcsében, Szoboszlaiék lemaradhatnak a fiatal játékosról

A Lipcse sztárja nem lesz Szoboszlai csapattársa?

A háttérben komoly stratégiai megfontolás áll:

a klubnál úgy vélik, Diomande értéke tovább nőhet, különösen ha a csapat a következő szezonban a Bajnokok Ligájában is szerepel.

Ehhez egyébként egyetlen győzelem is elég lehet a Bayer Leverkusen elleni kulcsmeccsen. A vezetők abban bíznak, hogy a fiatal játékos nemcsak fejlődik, hanem stabilan magas szinten teljesít, ami még magasabb átigazolási díjat eredményezhet.

Felmerült egy kompromisszumos megoldás is: egy klub már idén nyáron lefoglalhatná Diomandét – például 100–120 millió euró közötti összegért –, de csak egy évvel később csatlakozna új csapatához. Ez a konstrukció ideális lenne a Leipzig számára, hiszen így még egy teljes szezont számolhatnának vele, akár a nemzetközi porondon is. Kérdés, a Liverpoolnak így is kell-e a játékos...

Ha azonban ez a forgatókönyv nem valósul meg, a klubnak akkor is jelentős bevételt kell generálnia. A belső pénzügyi tervek szerint legalább 100 millió eurónyi játékoseladás szükséges ezen a nyáron.

A legnagyobb eladási jelölt jelenleg Castello Lukeba. A 23 éves francia középhátvéd késznek érzi magát a továbblépésre, és a Leipzig sem zárkózik el az üzlettől – igaz, nem olcsón. Lukeba szerződésében 80 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, de a klub hajlandó lehet valamivel alacsonyabb összegért is tárgyalni.

További potenciális távozók főként kölcsönben szereplő játékosok közül kerülnek ki. Arthur Vermeeren esetében az Olympique Marseille nem él a 20 millió eurós opcióval, ugyanakkor több nagy klub – például a Tottenham Hotspur és az Inter Milan – figyeli a helyzetét. Hasonló a helyzet Lutsharel Geertruida esetében is, akit a Sunderland AFC vásárolhat meg mintegy 20 millió euróért, miközben korábban a Liverpool is érdeklődött iránta.

Végül ott van Eljif Elmas, aki a SSC Napoli játékosaként korábban alapember volt, ám az utóbbi időben inkább csereként kapott lehetőséget. A nápolyiak 16,5 millió eurós opcióval rendelkeznek, amelyről június közepéig kell dönteniük.