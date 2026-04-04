Szombat délutáni FA-kupa-negyeddöntőt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Liverpool együttesében, amely szezonbeli legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el. A mérkőzés hőse Erling Haaland volt, aki mesterhármassal járult hozzá a tavalyi döntős Manchester City kiütéses győzelméhez. Az angol bajnoki címvédő így búcsúzott a sorozattól, és gyakorlatilag már csak a Bajnokok Ligájában van esélye trófeával zárni a szezont.

Szoboszlai liverpooli csapattársa, Hugo Ekitiké jó barátságot ápol a City támadójával, Rayan Cherkivel

Szoboszlai csapattársának mezében ült le kispadra a City focistája

A találkozó egyik legfurcsább pillanata nem a pályán, hanem a kispadon történt. A második félidő elején gólpasszt adó Rayan Cherkit a 71. percben cserélte le Pep Guardiola, majd a francia szélső egyszer csak mindenkit meglepett a City kispadjánál. A francia szélső három perccel azután jött le a pályáról, hogy a Liverpool edzője, Arne Slot lecserélte honfitársát, Hugo Ekitikét. A két francia ezt követően mezt cserélt egymással a pályán kívül, majd a lecserélése után Cherki úgy ült le Gianluigi Donnarumma mellé a kispadra, hogy magára húzta a Liverpool támadójának mezét, ez azonban gyorsan szemet szúrt a City szurkolóinak és a csapat többi tagjának.

A 22 éves francia válogatott játékosnak egyből szóltak, hogy vegye le az ellenfél mezét, Cherki ekkor bocsánatkérően felemelte a kezét, majd gyorsan megszabadult a Vörösök mezétől.

Bár a szurkolók között akadt, aki nem nézte jól szemmel Cherki akcióját, mivel hasonló mezcsere általában csak a mérkőzések után történik, olyat meg különösen ritkán látni, hogy valaki az ellenfél mezében ül vissza a saját csapata kispadjára. Az Arsenal egykori védője, Philippe Senderos, aki szakértőként volt jelen az FA-kupa negyeddöntőn azonban védelmébe vette a Liverpool mezben feltűnést okozó fiatal szélsőt.

Tudja, mit csinál. Ő egy ilyen játékos, szerintem üdítő látvány. Nem az a típus, aki finomkodik: egyszerűen kimondja a véleményét”

– mondta a beIN Sports stúdiójában a korábbi svájci védő.

A Liverpoolra szerdán újabb sorsdöntő mérkőzés vár, amikor is a címvédő Paris Saint-Germain otthonába látogat a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.