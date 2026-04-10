Meglepő átigazolási pletyka látott napvilágot. A legfrissebb futballhírek szerint a Liverpool és a Real Madrid egy elképesztő csereüzleten dolgozik, aminek köszönhetően Szoboszlai Dominik világbajnok csapattársa, Alexis Mac Allister a spanyol fővárosba, míg a francia válogatott Eduardo Camavinga az Anfieldre kerülne.

Bizonyos szempontból a Real Madrid és a Liverpool is hasonló szezont fut idén. Mindkét csapat számára a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen esély az idei trófeaszerzésre, ám Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a címvédő PSG-től kapott ki 2-0-ra, míg a spanyol sztárcsapat a Bayern Münchentől szenvedett 2-1-es vereséget a negyeddöntő első mérkőzésén.

Dominik Szoboszlai of Liverpool FC (left), Ousmane Dembele of Paris Saint-Germain (center), and Alexis Mac Allister of Liverpool FC (right) during the UEFA Champions League quarter-final first leg match between Paris Saint-Germain and Liverpool FC at the Parc des Princes stadium in Paris, France. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto) (Photo by Ibrahim Ezzat / NurPhoto via AFP)
A Real Madrid vinné Szoboszlai Dominik csapattársát, Alexis Mac Allistert (j)
Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Újabb liverpooli sztárt nézett ki a Real Madrid, de nem Szoboszlai Dominikot

Miközben az edzőkérdés Liverpoolban és Madridban is nyitott még, mindkét csapat már most gőzerővel dolgozik a nyári átigazolási terveken. A legfrissebb hírek szerint a madridi klub vezetősége a nyári átigazolási időszakban alaposan átalakítaná a középpályáját, ezért már korábban felmerült Sandro Tonali, Vitinha, Rodri, és Enzo Fernández megszerzése, valamint Szoboszlai Dominik teljesítményét is állítólag figyelik a Királyi Gárdánál – sőt, a Real Madrid szurkolói nemrég valósággal könyörögtek a magyar válogatott csapatkapitányának, hogy igazoljon Spanyolországba. Bár a nyári világbajnokságról lemaradó duó tökéletesen illeszkedne a Real Madrid középpályájára, amely Luka Modric és Toni Kroos távozása óta kissé elveszítette hatékonyságát, könnyen lehet, hogy Florentino Pérez klubelnök más játékosban látja a megoldást.

A Real Madrid az elmúlt években több fejfájást is okozott a Liverpoolnak azzal, hogy a legnagyobb sztárjait elhappolta: tavaly Trent Alexander-Arnold igazolt a spanyol fővárosba, s ugyan a Real sokáig Ibrahima Konaté iránt is érdeklődött, azóta már letett a francia védő szerződtetéséről. A 15-szörös BEK/BL-győztes csapat viszont élénken figyeli a Vörösök másik játékosát, Alexis Mac Allistert, aki a madridiak kívánságlistájának élére ugrott. A világbajnok argentin futballista –  aki tavaly parádés gólt lőtt a Real Madridnak a Bajnokok Ligájában – 2023 óta játszik a Liverpoolban, ahol azóta kulcsjátékossá nőtte ki magát, noha az ide szezonban az ő teljesítménye is visszaesett. A 27 éves játékos ebben az idényben 47 mérkőzésen öt gólt szerzett és öt gólpasszt adott.

Eduardo Camavinga of Real Madrid is seen during the LaLiga EA Sports football match between Real Madrid CF and Elche CF at Estadio Bernabeu in Madrid, Spain, on March 14, 2026. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto) (Photo by Alberto Gardin / NurPhoto via AFP)
Liverpoolba tart Eduardo Camavinga?
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Szenzációs csereüzletre készül a Liverpool és a Real Madrid

A dolog érdekessége, hogy az angol bajnoki címvédőnél szintén szeretnének igazolni egy sokoldalú középpályást a nyáron, aki versenyhelyzetet teremthetne Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik számára. A TEAMtalk értesülései szerint éppen azért a Real Madrid és a Liverpool most egy közös csereüzleten dolgozik. A Mac Allister üzletbe ugyanis bevonnák Eduardo Camavingát is, azonban mivel az argentin sztár nagyjából 30 millióval többet ér, mint a kétszeres BL-győztes francia, így ha sikerülne megállapodniuk a feleknek, némi készpénz is ütné a Vörösök markát.

Eduardo Camavinga már régóta szerepel a Liverpool radarján, a Vörösök ugyanis már azelőtt szerették volna megszerezni, hogy 2021-ben a Rennestől a Realhoz igazolt. A madridi vezetőség állítólag nem görgetne akadályt a távozása alá, noha 2028-ig érvényes a szerződése. Ugyan korábban olyan híreket is lehetett, hallani, hogy a francia középpályás kivásárlási ára egymilliárd euró, ennél jóval olcsóbban, nagyjából 50 millió euróért távozhat a nyáron. A 23 éves játékos rendkívül sokoldalú, a középpálya bármely részén feltalálja magát, de balhátvédként is játszott már a Realban, amelynek színeiben eddig 215 meccsen 6 gólt és 11 gólpasszt jegyzett. 

  • Kapcsolódó cikkek:
Slot elvesztette az öltözőt? Szoboszlai már kezet sem fogott az edzőjével
Szoboszlai Dominik durva kommenteket kapott a Liverpool BL-veresége után
Szoboszlai Dominik a Liverpool edzőjét kritizálta a párizsi bukás után
Szoboszlai Dominik kemény kritikákat kapott a PSG elleni BL-kudarc után
Kiderült, ki nyeri meg a Bajnokok Ligáját – van még esélye Szoboszlaiéknak?
Szoboszlai Dominik üzent a szurkolóknak: részese akar lenni egy liverpooli csodának
Szoboszlai Dominik csapata négy nap alatt tette végleg tönkre a szezonját

 

