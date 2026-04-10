Bizonyos szempontból a Real Madrid és a Liverpool is hasonló szezont fut idén. Mindkét csapat számára a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen esély az idei trófeaszerzésre, ám Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a címvédő PSG-től kapott ki 2-0-ra, míg a spanyol sztárcsapat a Bayern Münchentől szenvedett 2-1-es vereséget a negyeddöntő első mérkőzésén.

A Real Madrid vinné Szoboszlai Dominik csapattársát, Alexis Mac Allistert (j)

Újabb liverpooli sztárt nézett ki a Real Madrid, de nem Szoboszlai Dominikot

Miközben az edzőkérdés Liverpoolban és Madridban is nyitott még, mindkét csapat már most gőzerővel dolgozik a nyári átigazolási terveken. A legfrissebb hírek szerint a madridi klub vezetősége a nyári átigazolási időszakban alaposan átalakítaná a középpályáját, ezért már korábban felmerült Sandro Tonali, Vitinha, Rodri, és Enzo Fernández megszerzése, valamint Szoboszlai Dominik teljesítményét is állítólag figyelik a Királyi Gárdánál – sőt, a Real Madrid szurkolói nemrég valósággal könyörögtek a magyar válogatott csapatkapitányának, hogy igazoljon Spanyolországba. Bár a nyári világbajnokságról lemaradó duó tökéletesen illeszkedne a Real Madrid középpályájára, amely Luka Modric és Toni Kroos távozása óta kissé elveszítette hatékonyságát, könnyen lehet, hogy Florentino Pérez klubelnök más játékosban látja a megoldást.

🚨 Real Madrid and Liverpool are working on deals for Eduardo Camavinga and Alexis Mac Allister to swap clubs in the summer.



Liverpool have long admired Camavinga and the Frenchman’s camp are actively assessing his options ahead of the window for a potential post-World Cup move… pic.twitter.com/af3hUVQjQb — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 9, 2026

A Real Madrid az elmúlt években több fejfájást is okozott a Liverpoolnak azzal, hogy a legnagyobb sztárjait elhappolta: tavaly Trent Alexander-Arnold igazolt a spanyol fővárosba, s ugyan a Real sokáig Ibrahima Konaté iránt is érdeklődött, azóta már letett a francia védő szerződtetéséről. A 15-szörös BEK/BL-győztes csapat viszont élénken figyeli a Vörösök másik játékosát, Alexis Mac Allistert, aki a madridiak kívánságlistájának élére ugrott. A világbajnok argentin futballista – aki tavaly parádés gólt lőtt a Real Madridnak a Bajnokok Ligájában – 2023 óta játszik a Liverpoolban, ahol azóta kulcsjátékossá nőtte ki magát, noha az ide szezonban az ő teljesítménye is visszaesett. A 27 éves játékos ebben az idényben 47 mérkőzésen öt gólt szerzett és öt gólpasszt adott.