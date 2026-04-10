Bizonyos szempontból a Real Madrid és a Liverpool is hasonló szezont fut idén. Mindkét csapat számára a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen esély az idei trófeaszerzésre, ám Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a címvédő PSG-től kapott ki 2-0-ra, míg a spanyol sztárcsapat a Bayern Münchentől szenvedett 2-1-es vereséget a negyeddöntő első mérkőzésén.
Újabb liverpooli sztárt nézett ki a Real Madrid, de nem Szoboszlai Dominikot
Miközben az edzőkérdés Liverpoolban és Madridban is nyitott még, mindkét csapat már most gőzerővel dolgozik a nyári átigazolási terveken. A legfrissebb hírek szerint a madridi klub vezetősége a nyári átigazolási időszakban alaposan átalakítaná a középpályáját, ezért már korábban felmerült Sandro Tonali, Vitinha, Rodri, és Enzo Fernández megszerzése, valamint Szoboszlai Dominik teljesítményét is állítólag figyelik a Királyi Gárdánál – sőt, a Real Madrid szurkolói nemrég valósággal könyörögtek a magyar válogatott csapatkapitányának, hogy igazoljon Spanyolországba. Bár a nyári világbajnokságról lemaradó duó tökéletesen illeszkedne a Real Madrid középpályájára, amely Luka Modric és Toni Kroos távozása óta kissé elveszítette hatékonyságát, könnyen lehet, hogy Florentino Pérez klubelnök más játékosban látja a megoldást.
A Real Madrid az elmúlt években több fejfájást is okozott a Liverpoolnak azzal, hogy a legnagyobb sztárjait elhappolta: tavaly Trent Alexander-Arnold igazolt a spanyol fővárosba, s ugyan a Real sokáig Ibrahima Konaté iránt is érdeklődött, azóta már letett a francia védő szerződtetéséről. A 15-szörös BEK/BL-győztes csapat viszont élénken figyeli a Vörösök másik játékosát, Alexis Mac Allistert, aki a madridiak kívánságlistájának élére ugrott. A világbajnok argentin futballista – aki tavaly parádés gólt lőtt a Real Madridnak a Bajnokok Ligájában – 2023 óta játszik a Liverpoolban, ahol azóta kulcsjátékossá nőtte ki magát, noha az ide szezonban az ő teljesítménye is visszaesett. A 27 éves játékos ebben az idényben 47 mérkőzésen öt gólt szerzett és öt gólpasszt adott.
Szenzációs csereüzletre készül a Liverpool és a Real Madrid
A dolog érdekessége, hogy az angol bajnoki címvédőnél szintén szeretnének igazolni egy sokoldalú középpályást a nyáron, aki versenyhelyzetet teremthetne Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik számára. A TEAMtalk értesülései szerint éppen azért a Real Madrid és a Liverpool most egy közös csereüzleten dolgozik. A Mac Allister üzletbe ugyanis bevonnák Eduardo Camavingát is, azonban mivel az argentin sztár nagyjából 30 millióval többet ér, mint a kétszeres BL-győztes francia, így ha sikerülne megállapodniuk a feleknek, némi készpénz is ütné a Vörösök markát.
Eduardo Camavinga már régóta szerepel a Liverpool radarján, a Vörösök ugyanis már azelőtt szerették volna megszerezni, hogy 2021-ben a Rennestől a Realhoz igazolt. A madridi vezetőség állítólag nem görgetne akadályt a távozása alá, noha 2028-ig érvényes a szerződése. Ugyan korábban olyan híreket is lehetett, hallani, hogy a francia középpályás kivásárlási ára egymilliárd euró, ennél jóval olcsóbban, nagyjából 50 millió euróért távozhat a nyáron. A 23 éves játékos rendkívül sokoldalú, a középpálya bármely részén feltalálja magát, de balhátvédként is játszott már a Realban, amelynek színeiben eddig 215 meccsen 6 gólt és 11 gólpasszt jegyzett.
