Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata szerdán este borzalmas meccset játszott a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain otthonában, ahol a Liverpool 2-0-ra kikapott a BL-negyeddöntő első mérkőzésén. A végeredmény még inkább az angol bajnokra nézve hízelgő, ugyanis a játék képe alapján a PSG akár sokkal nagyobb különbségű győzelmet is arathatott volna.

Megromlott Szoboszlai és Slot viszonya a Liverpoolnál?

Elmaradt kézfogás miatt indultak be a találgatások Szoboszlaival kapcsolatban

Szoboszlait a 79. percben cserélte le Arne Slot, az ESPN francia újságírója, Julien Laurens pedig arra figyelt fel, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya nem fogott kezet az edzőjével, miután elhagyta a pályát. A szakíró az After Foot TV műsorában arról beszélt, hogy szerinte a 25 éves középpályás láthatóan meglepődött azon, hogy lecserélték.

Laurens arról is beszélt, hogy az ilyen gesztusok általában nem véletlenek. Bár szerinte az is elképzelhető, hogy a Liverpool szakmai stábja egyszerűen pihentetni akarta a magyar játékost a hétvégi Fulham elleni bajnoki előtt, mégis úgy véli, a jelenet azt sugallhatja, hogy komoly feszültség uralkodik az öltözőben, miközben a holland elvesztette a játékosai bizalmát.

„Amikor Szoboszlait lecserélték, nem fogott kezet Slottal. Amikor lejött a pályáról, szerintem meglepődött azon, hogy lehozták. Lehet, hogy ez részben azért történt, hogy pihenőt kapjanak a hétvégi bajnoki előtt, hiszen ők a Fulham ellen játszanak, míg a PSG-nek nincs meccse – de számomra ez azt is jelzi, hogy Slot kezdi elveszíteni a játékosokat” – mondta a francia újságíró.

A Liverpoolhoz köthető szurkolói oldalak is kiszúrták az esetet, és sokan úgy értelmezték, hogy Szoboszlai egyszerűen nem számított arra, hogy őt fogják lehívni a pályáról. Szoboszlai az egész szezonban a Liverpool egyik legjobbja, ezért Slot döntése nemcsak őt, hanem sokakat meglepett. A közösségi médiában sokan azt tanácsolták Szoboszlainak, hogy fontolja meg a nyári klubváltást, mert ha Slot maradna a csapat élén, akkor a jelenlegi helyzet nem fog változni.

Hogy valóban konfliktus van-e Szoboszlai és Slot között, vagy csupán egy pillanatnyi frusztrációról volt szó, azt nehéz megállapítani, de kétségtelen, hogy a holland szakember jövője már régóta bizonytalan a klubnál, és rendszerint a Real Madrid korábbi trénerét, Xavbi Alonsót emlegetik, mint lehetséges utódot. A Liverpool szurkolói a City elleni FA-kupa-kiesés után a spanyol edző nevét skandálták, egyértelműen jelezve, hogy őt szeretnék látni a kispadon a következő idényben.