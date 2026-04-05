Mint ismert, a Manchester City kiütéses győzelmet aratott a Liverpool ellen az angol labdarúgó FA-kupa szombati negyeddöntőjében. A négygólos sikerből Erling Haaland triplával vette ki a részét, a túloldalon pedig Mohamed Szalah állt a legközelebb a gólhoz, ám az egyiptomi kihagyta a 64. percben megítélt tizenegyest. Arne Slot, a Vörösök trénere természetesen erről is beszélt a kiesés után, ugyanakkor az megjegyezte, hogy Szoboszlai Dominik is kihagyott már egyet.

Szoboszlai Dominik vigasztalta a tizenegyest rontó Mohamed Szalahot

Szoboszlai Dominik büntetőire meddig kell még várni?

Ahogyan azt a Magyar Nemzet kiemeli, Mohamed Szalah azután állt a labda mögé, hogy a legutóbbi mérkőzésén, a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján is büntetőt rontott, így logikus lehetett a felvetés, hogy az FA-kupa negyeddöntőjében talán már nem az egyiptomi fogja megkapni a lehetőséget. A történteket tovább rontotta, hogy Szalah nem is egy ziccert rontott el szombaton, többek között erre is kitért a Liverpool menedzsere, Arne Slot.

Azt hiszem, ez már a második, amit Szalah kihagyott, de Szoboszlai Dominik is kihagyott egyet korábban. Nem csak arról van szó, hogy elszalasztunk nagy lehetőségeket, hanem ebben a szezonban már néhány tizenegyest is kihagytunk

− mondta a holland tréner, aki minden bizonnyal Szoboszlai Burnley ellen kihagyott tizenegyesére gondolhatott.

April 4, 2026

Szalah a Transfermarkt adatai szerint 69 alkalommal lőhetett büntetőt pályafutása során, ezeken pedig 56 alkalommal nem is hibázott. A 2025-2026-os idényben ez a statisztika már nem túl hízelgő, hiszen négyből csak kettőt lőtt be.

Ezzel szemben Szoboszlai már húsz berúgott büntetőnél jár, és ehhez mindössze 22 próbálkozás kellett.

A magyar válogatott csapatkapitánya különleges rúgótechnikával rendelkezik, ráadásul az is köztudott, hogy általában a jobb sarokba lövi, mégsem tudnak mit kezdeni vele a kapusok. Védést még nem tudtak bemutatni a magyar középpályás lövéseinél, a két kihagyott próbálkozása is a kapufán csattant.