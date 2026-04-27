Mindenkit a magyar sztár jövője foglalkoztat. A Liverpool háza táján továbbra is napirenden van Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása. A magyar középpályás jelenlegi megállapodása 2028-ig szól, ám a tárgyalások egyelőre nem zárultak le, miközben teljesítményével a csapat egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát. Az ügy Angliában is kiemelt figyelmet kap, különösen azóta, hogy a játékos maga jelezte: a hosszabbítás nem rajta múlik.

A témában megszólalt a korábbi Premier League-légiós, Gera Zoltán is, aki elismerően beszélt Szoboszlai fejlődéséről és szerepéről a csapaton belül Spíler TV műsorában. 

Marad Szoboszlai Dominik Liverpoolban?
Mi lesz Szoboszlai Dominikkal? 

Szoboszlai teljesítménye nagyon komoly, vezéregyénisége a csapatnak minden téren és egyre jobban növi ki magát, egyre inkább meghatározó szerepet tölt be csapaton belül. A többiek felnéznek rá, jövőbeli csapatkapitányként beszélnek róla. Ezek nem véletlen dolgok”

Gera ugyanakkor konkrét tanácsot is megfogalmazott a készülő új szerződéssel kapcsolatban:

Amit szerintem rendezni kellene, hogy Domi ne játsszon jobbhátvédet, ha a hosszabbításról van szó. Ez akár egy kikötés is lehetne az új szerződésében. Az ilyen kaliberű játékosok a saját posztján szeretnek játszani, persze Dominik ezt a feladatot is megoldja. Domi státusza a csapatban már nem az, hogy tologassák össze-vissza”

– írja a Magyar Nemzet a szemléjében.

A korábbi válogatott középpályás szerint, ha Szoboszlai Liverpoolban marad és akár csapatkapitánnyá válik, 

komoly esélye van arra, hogy klublegendává nője ki magát. Eközben a statisztikákban is egyre közelebb kerül honfitársa rekordjaihoz: 

bár a Premier League-meccsek számában még Gera vezet, Szoboszlai már most megelőzte őt a gólok és gólpasszok összesített mutatójában, és egy új szerződéssel belátható időn belül ebben a rangsorban is az élre állhat.

