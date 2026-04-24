Komoly, de szerencsére nem tragikus kimenetelű incidens történt a horvátországi Dubrovnik városi stadionjában. Focimeccs közben ugyanis a lelátó egy része egyszerűen beszakadt a szurkolók alatt.

Focimeccs közben omlott le a lelátó a szurkolók alatt Horvátországban, de szerencsére nem történt tragédia.

Focimeccs közben omlott le a lelátó a szurkolók alatt
Focimeccs közben omlott le a lelátó a szurkolók alatt 
Fotó: Grgo Jelavic / PIXSELL

A szurkolók alatt omlott össze a lelátó

A baleset a Lapad városrész stadionjában zajló találkozón történt, ahol a helyi GOŠK Dubrovnik 1919 a Neretvanac Opuzen csapatát fogadta. 

A beszámolók szerint a lelátó legalsó szakasza adta meg magát, feltehetően az építmény elöregedett állapota és rossz műszaki állapota miatt. Az eset során egy ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

A városvezetés gyorsan reagált: közölték, hogy az érintett lelátórészt azonnal lezárják és kivonják a használatból. A stadion ezen részét addig nem nyitják meg újra, amíg egy átfogó felújítás és helyreállítás meg nem történik.

A dubrovniki önkormányzat sajnálatát fejezte ki az eset kapcsán, külön kiemelve, hogy a stadiont üzemeltető intézménytől nem kaptak korábban tájékoztatást a lelátó rendkívül rossz állapotáról. A városvezetés ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a következő költségvetési módosítás során sürgősségi forrásokat különítenek el nemcsak a lelátó helyreállítására, hanem a stadion más, jelenleg nem megfelelő állapotú részeinek felújítására is.

A több mint százéves létesítmény – amelyet még 1919-ben építettek, és mintegy 3000 állóhelyes kapacitással rendelkezik – mára komoly korszerűsítésre szorul.

