Focimeccs közben omlott le a lelátó a szurkolók alatt Horvátországban, de szerencsére nem történt tragédia.

Focimeccs közben omlott le a lelátó a szurkolók alatt

A szurkolók alatt omlott össze a lelátó

A baleset a Lapad városrész stadionjában zajló találkozón történt, ahol a helyi GOŠK Dubrovnik 1919 a Neretvanac Opuzen csapatát fogadta.

A beszámolók szerint a lelátó legalsó szakasza adta meg magát, feltehetően az építmény elöregedett állapota és rossz műszaki állapota miatt. Az eset során egy ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

A városvezetés gyorsan reagált: közölték, hogy az érintett lelátórészt azonnal lezárják és kivonják a használatból. A stadion ezen részét addig nem nyitják meg újra, amíg egy átfogó felújítás és helyreállítás meg nem történik.

Incident se dogodio u srijedu za vrijeme meča između lokalnog kluba, kada se zbog dotrajalosti konstrukcije srušio donji dio tribine.https://t.co/hHCYBKGmqp — Nezavisne novine (@NezavisneBL) April 23, 2026

A dubrovniki önkormányzat sajnálatát fejezte ki az eset kapcsán, külön kiemelve, hogy a stadiont üzemeltető intézménytől nem kaptak korábban tájékoztatást a lelátó rendkívül rossz állapotáról. A városvezetés ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a következő költségvetési módosítás során sürgősségi forrásokat különítenek el nemcsak a lelátó helyreállítására, hanem a stadion más, jelenleg nem megfelelő állapotú részeinek felújítására is.

A több mint százéves létesítmény – amelyet még 1919-ben építettek, és mintegy 3000 állóhelyes kapacitással rendelkezik – mára komoly korszerűsítésre szorul.