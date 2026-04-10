Thomas Doll kerek születésnapját Magyarországon, a Balatonnál ünnepelte, méghozzá családi körben. Az FTC korábbi vezetőedzője a Bildnek is mesélt az eseményről, mint elmondta, nyugodt programot választott, de azért nem maradt el az ünneplés sem. A felesége szervezett neki különleges estét, igaz, a gyerekek miatt csak módjával buliztak.

Éppen Gera Zoltánt búbolja meg. Thomas Doll öt éven át dolgozott az FTC edzőjeként. A Balatonnál ünnepelte a 60. születésnapját

Thomas Doll 60 éves lett, de esze ágában sincs leállni

Doll hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem érzi az évek múlását, sőt továbbra is remek formában van.

Régebben, ha azt hallottam, hogy valaki 60 lesz, rögtön arra gondoltam, hogy az már valami öreg fazon vagy ilyesmi. De én még mindig hetente ötször járok fitneszterembe, és érzem, hogy még fitt vagyok.

A német edző nem nosztalgiázik, és nem is gondolkodik a visszavonuláson. Azt mondta, a szünet tudatos döntés volt, mert a család került előtérbe, most viszont, hogy kezdenek felnőni a gyerekek, újra érzi magában a tüzet.

Az FTC korábbi edzője újra dolgozna – vajon hol?

A korábban a Hamburger SV-nél, a Borussia Dortmundnál, a Hannovernél, az al-Hilalnál, az APOEL-nél, a Persijánál és a Ferencvárosnál is dolgozó Doll azt sem titkolta, hogy hiányzik neki a versenyhangulat:

Hiányoznak a hétvégék, az izgalmas. Egész életemben a hétvégéim a meccsek körül forogtak.

A Fradival 2013 és 2018 között dolgozó tréner Budapesten egyszer bajnoki címet és három Magyar Kupát nyert, ezért a magyar szurkolók számára ma is ismerősen cseng a neve. Időről időre visszatérő téma, vajon Thomas Doll hol dolgozik újra, ő most sem zárta ki az újabb külföldi munkát, sőt azt mondta, Ausztriából is volt érdeklődés iránta.