A brazil Gremio csapata a chilei Palestino otthonában lépett pályára a Copa Sudamericana csoportkörének harmadik fordulójában. A vendég együttes a 11. percben tizenegyest kapott, de ami ezt követően történt, arra nehéz szavakat találni.
Mi történt a tizenegyes megítélése után?
A labda mögé a brazil sztárcsapat támadója, Carlos Vinícius állt, ám a lövését hárította a chileiek kapusa, Sebastián Pérez. A játékvezető azonban újrarúgatta a büntetőt, mivel a kapus elmozdult a gólvonalról. Ezek után Vinícius újra magára vállalta a pontrúgást, de ismét hibázott, Pérez ezúttal is védett. A bírónak ez sem nyerte el a tetszését, megint úgy ítélte meg, hogy a kapus a lövés előtt előrébb lépett, ezért harmadszor is elvégeztette a büntetőt.
A Gremio csatára újfent a labda mögé állt, de megcsúszott, így ezt is elrontotta,
vagy ha úgy tetszik, Pérez ezt is védte.
A Palestino kapusa hőssé vált, a Gremio támadója pedig összeomlott,
a nem mindennapi jelenetről készült videók futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi médiában.
A mérkőzés végül gól nélküli döntetlennel ért véget, a hazai csapat pedig emberhátrányban fejezte be a találkozót, mivel Fernando Mezát a 87. percben azonnali piros lappal kiállította a bíró.
