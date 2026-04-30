A brazil Gremio csapata a chilei Palestino otthonában lépett pályára a Copa Sudamericana csoportkörének harmadik fordulójában. A vendég együttes a 11. percben tizenegyest kapott, de ami ezt követően történt, arra nehéz szavakat találni.

Carlos Viníciusnak talán többet kellene gyakorolnia a tizenegyeseket

Mi történt a tizenegyes megítélése után?

A labda mögé a brazil sztárcsapat támadója, Carlos Vinícius állt, ám a lövését hárította a chileiek kapusa, Sebastián Pérez. A játékvezető azonban újrarúgatta a büntetőt, mivel a kapus elmozdult a gólvonalról. Ezek után Vinícius újra magára vállalta a pontrúgást, de ismét hibázott, Pérez ezúttal is védett. A bírónak ez sem nyerte el a tetszését, megint úgy ítélte meg, hogy a kapus a lövés előtt előrébb lépett, ezért harmadszor is elvégeztette a büntetőt.

A Gremio csatára újfent a labda mögé állt, de megcsúszott, így ezt is elrontotta,

vagy ha úgy tetszik, Pérez ezt is védte.

os TRÊS pênaltis perdidos pelo Carlos Vinícius



- no primeiro, o goleiro se adiantou



- no segundo, se adiantou também



- no terceiro, o Carlos Vinícius escorregou e perdeu



INACREDITÁVEL. ISSO TUDO EM SEIS MINUTOS. pic.twitter.com/dBxaMzXvHk — Central do Braga (@CentralDoBrega) April 30, 2026

A Palestino kapusa hőssé vált, a Gremio támadója pedig összeomlott,

a nem mindennapi jelenetről készült videók futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi médiában.

A mérkőzés végül gól nélküli döntetlennel ért véget, a hazai csapat pedig emberhátrányban fejezte be a találkozót, mivel Fernando Mezát a 87. percben azonnali piros lappal kiállította a bíró.