Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Gremio futballistája, Carlos Vinícius minden bizonnyal legszívesebben elbújna szégyenében. A brazil csatár hat perc leforgása alatt háromszor rontott tizenegyest a chilei Palestino elleni mérkőzésen.

A brazil Gremio csapata a chilei Palestino otthonában lépett pályára a Copa Sudamericana csoportkörének harmadik fordulójában. A vendég együttes a 11. percben tizenegyest kapott, de ami ezt követően történt, arra nehéz szavakat találni.

Carlos Viníciusnak talán többet kellene gyakorolnia a tizenegyeseket
Carlos Viníciusnak talán többet kellene gyakorolnia a tizenegyeseket
Fotó: RODRIGO ARANGUA / AFP

Mi történt a tizenegyes megítélése után?

A labda mögé a brazil sztárcsapat támadója, Carlos Vinícius állt, ám a lövését hárította a chileiek kapusa, Sebastián Pérez. A játékvezető azonban újrarúgatta a büntetőt, mivel a kapus elmozdult a gólvonalról. Ezek után Vinícius újra magára vállalta a pontrúgást, de ismét hibázott, Pérez ezúttal is védett. A bírónak ez sem nyerte el a tetszését, megint úgy ítélte meg, hogy a kapus a lövés előtt előrébb lépett, ezért harmadszor is elvégeztette a büntetőt. 

A Gremio csatára újfent a labda mögé állt, de megcsúszott, így ezt is elrontotta, 

vagy ha úgy tetszik, Pérez ezt is védte.

A Palestino kapusa hőssé vált, a Gremio támadója pedig összeomlott, 

a nem mindennapi jelenetről készült videók futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi médiában.

A mérkőzés végül gól nélküli döntetlennel ért véget, a hazai csapat pedig emberhátrányban fejezte be a találkozót, mivel Fernando Mezát a 87. percben azonnali piros lappal kiállította a bíró.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!