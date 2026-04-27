A 22 csapatos La Liga 2-ben az utolsó négy helyezett esik ki, a Huesca a 19., míg a Zaragoza a 21. helyről várhatta a kiesési rangadót, ami végül tömegverekedéssel zárult.

A Huesca játékosai a tömegverekedés után megünnepelték a győzelmet

A Huescában rendezett mérkőzést Oscar Sielva büntetőjével a hazai csapat nyerte meg, a Zaragoza játékosai pedig nem tudták feldolgozni a vereséget.

Tömegverekedéssel zárult a spanyol kiesési rangadó

A mérkőzésen eredetileg hat perc lett volna a hosszabbítás, de a rengeteg közjáték miatt még a 98. percben is tartott a találkozó. Ekkor a mérkőzés asszisztense a Huescának ítélt meg egy szabadrúgást a félpályánál, amivel a Zaragoza kapusa, az argentin Esteban Andrada nem értett egyet.

Miközben Andrada reklamált az asszisztensnél, megérkezett Jorge Pulido, a Huesca csapatkapitánya, és ekkor kezdődött a baj. Az argentin kapus két kézzel ellökte a spanyol középpályást, aki természetesen eljátszotta, hogy hatalmasat kapott. Ezt követően a Zaragoza játékosai elkezdtek beszólni Pulidónak, aki hirtelen felpattant és beleállt a szócsatába. A Zaragoza kapusa közben piros lapot kapott, de ezen annyira felidegesítette magát, hogy odarohant a Huesca játékosához, és nekifutásból kiütötte.

Ezt követően kialakult egy tömegverekedés, aminek a végén kiállították a Zaragoza kapusát, valamint még két másik játékost.