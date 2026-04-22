Tóth Alex csapata továbbra is remekel a Premier League-ben. Az Arsenal, valamint a Newcastle United legyőzése után a Bournemouth ezúttal a Leeds United együttesét fogadta.

Tóth Alex ismét csereként állt be a Bournemouth csapatába

Fotó: X/AFC Bournemouth

Tóth Alexék már nemzetközi kupaindulást érő helyen állnak

A gólnélküli első félidőt követően a Bournemouth a 60. percben szerezte meg a vezetést a 19 éves francia csodagyerek, Eli Junior Kroupi révén, ám nyolc perccel később a vendégek James Hill öngóljával egyenlítettek. A „cseresznyések” győzelmét aztán két csereember hozta össze a hajrában, Tyler Adams passza után a középen érkező Rayan lőtte ki a kapu bal oldalát.

A 11-szeres magyar válogatott középpályást a 90. percben küldte pályára Andoni Iraola, egy perccel később pedig kis híján gólt ünnepelhetett csapattársaival, de Evanilson találatát érvénytelenítette a játékvezető. A vendégek aztán 97. percben egy szögletet követően egyenlítettek. A 20 éves magyar játékos szűk tíz percet töltött a pályán.

A döntetlen ellenére a Bournemouth már 14 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben. A szezon végén távozó Andoni Iraola együttese legutóbb január 3-án, az Arsenaltól kapott ki a bajnokságban.

Az egy ponttal a Bournemouth megelőzte a Chelsea-t és feljött a Konferencia-liga-indulást érő hetedik helyre a tabellán.

Erling Haaland és Gianluigi Donnarumma ünnepli a Manchester City győzelmét

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Előzött a Manchester City és kiejtette a Burnleyt

A Manchester City azzal a tudattal léphetett pályára a Burnley otthonában, hogyha nyer, akkor 200 nap után letaszítja a tabella éléről az Arsenalt, amelyet múlt hétvégén 2-1-re legyőzött. A mérkőzés egyetlen gólját Erling Haaland szerezte az ötödik percben, így Pep Guardiola 11 meccs óta veretlen csapata pontszámban beérte az Ágyúsokat és jobb gólkülönbségének köszönhetően meg is előzte. Az Opta adatai szerint az Arsenal összesen 539 napot töltött eddig a Premier League élén Arteta irányítása alatt, ami a valaha volt leghosszabb időszak bajnoki cím nélkül. A Burnley ezzel a vereséggel már matematikailag is kiesett az élvonalból.

Premier League 34. forduló:

Bournemouth-Leeds United 2-2 (0-0)

Burnley-Manchester City 0-1 (0-1)