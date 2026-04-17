Április 14-én jelentette be az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth, hogy három szezon után véglegesen távozik Andoni Iraola, a Cseresznyések jelenlegi menedzsere. Tóth Alex a spanyol tréner irányítása alatt érkezett Angliába, nyártól azonban már más edzőnek kell bizonyítania, aki külföldi sajtóhírek szerint már meg is egyezett a csapattal.

Marco Rose lesz Tóth Alex új edzője Bournemouth-ban

A magyar szurkolók is jól ismerik Tóth Alex leendő edzőjét

Az átigazolási hírekben rendre megbízható transzferguru, Fabrizio Romano pénteken számolt be arról, hogy a Bournemouth Marco Rose személyében máris megtalálta Andoni Iraola utódját. Információi szerint a felek már megegyeztek egymással, és már csak a bejelentésre kell várni, hogy a német szakember a nyártól átvehesse az együttes irányítását.

🚨🍒 Bournemouth are set to appoint Marco Rose as new head coach from June.



Agreement done with former RB Leipzig manager to replace Andoni Iraola next season.



Rose has agreed terms with #AFCB and the contract is set to be approved soon. 🇩🇪 pic.twitter.com/Zg9SJwyacl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

Rose játékosként több német csapatnál is futballozott, visszavonulása után a Mainznál kezdett edzősködni, majd az RB Salzburg szerződtette, amely kispadján 114 tétmérkőzésen ülhetett, mint vezetőedző. 2019-ben a német Bundesligába igazolt, a Borussia Mönchengladbach mellett a Dortmundot is irányította, később pedig az RB Leipzig szavazott neki bizalmat.

A 49 éves szakember Gulácsi Péterrel, Orbán Willivel és rövid ideig Szoboszlai Dominikkel is együtt dolgozott, irányítása alatt a Német Kupát, majd a hazai Szuperkupát is behúzta a csapat. Azonban a 2024-2025-ös szezon közepén, 124 találkozót követően távozott, − a helyére Lőw Zsoltot nevezték ki − azóta nem is vállalt munkát.