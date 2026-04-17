Április 14-én jelentette be az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth, hogy három szezon után véglegesen távozik Andoni Iraola, a Cseresznyések jelenlegi menedzsere. Tóth Alex a spanyol tréner irányítása alatt érkezett Angliába, nyártól azonban már más edzőnek kell bizonyítania, aki külföldi sajtóhírek szerint már meg is egyezett a csapattal.
A magyar szurkolók is jól ismerik Tóth Alex leendő edzőjét
Az átigazolási hírekben rendre megbízható transzferguru, Fabrizio Romano pénteken számolt be arról, hogy a Bournemouth Marco Rose személyében máris megtalálta Andoni Iraola utódját. Információi szerint a felek már megegyeztek egymással, és már csak a bejelentésre kell várni, hogy a német szakember a nyártól átvehesse az együttes irányítását.
Rose játékosként több német csapatnál is futballozott, visszavonulása után a Mainznál kezdett edzősködni, majd az RB Salzburg szerződtette, amely kispadján 114 tétmérkőzésen ülhetett, mint vezetőedző. 2019-ben a német Bundesligába igazolt, a Borussia Mönchengladbach mellett a Dortmundot is irányította, később pedig az RB Leipzig szavazott neki bizalmat.
A 49 éves szakember Gulácsi Péterrel, Orbán Willivel és rövid ideig Szoboszlai Dominikkel is együtt dolgozott, irányítása alatt a Német Kupát, majd a hazai Szuperkupát is behúzta a csapat. Azonban a 2024-2025-ös szezon közepén, 124 találkozót követően távozott, − a helyére Lőw Zsoltot nevezték ki − azóta nem is vállalt munkát.
