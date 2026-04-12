A londoni Emirates Stadionban lejátszott szombati bajnokin a bajnoki címért küzdő Arsenal teljesítménye ezúttal messze elmaradt a várttól, miközben a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth szervezetten és bátran futballozott, így megérdemelten nyert. A vendégek az első félidőben szerezték meg a vezetést Eli Junior Kroupi góljával, s ugyan az Ágyúsok a magyar származású svéd csatár, Viktor Gyökeres tizenegyesével egyenlítettek, a hajrában Alex Scott beállította a 2-1-es végeredményt. Tóth Alex csapata ezzel klubrekordot állított fel, ugyanis immár 12 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben.

Mikel Arteta reakciója, miután a listavezető Arsenal hazai pályán kapott ki Tóth Alexéktől

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Tóth Alex csereként is remek értékelést kapott

A magyar válogatott középpályás a 85. percben csereként állt be, a hosszabbítással együtt nagyjából tíz percet töltött a pályán, ám a rövid idő ellenére is meggyőző teljesítményt nyújtott. Bár a fiatal magyar tehetség kapura lövéssel ezúttal nem próbálkoztott, volt egy pontos passza az ellenfél tizenhatosának közelében, emellett egy sikeres szerelése és egy labdaszerzése is. Tóth Alex a BBC-nél 7.68-as értékelést kapott, amivel ugyan a saját csapatában lefelé lógott ki (a legjobb értékelést Alex Scott kapta: 8.77), de ezzel az osztályzattal is felülmúlta az Arsenal teljes csapatát – ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy csak csereként állt be. A brit közszolgálati műsorszolgáltató rendkívül szigorú volt Mikel Arteta csapatával szemben, ugyanis az összes játékos csak 4-esnél rosszabb pontot kapott.

A 20 éves középpályás januárban igazolt a Ferencvárostól Angliába, ahol már az ötödik bajnokiján szerepelt, ráadásul ebből négyet meg is nyert a csapata.

Az Arsenal előnye ugyan továbbra is kilenc pont a két mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester City előtt, ám ha Pep Guardiola együttese vasárnap legyőzi a Chelsea-t, akkor a jövő hétvégi City-Arsenal rangadó előtt teljesen nyílt lehet még a bajnoki címért folytatott csata, noha nemrég még teljesen elképzelhetetlennek tűnt, hogy a londoniak elbukják az aranyérmet.