A londoni Emirates Stadionban lejátszott szombati bajnokin a bajnoki címért küzdő Arsenal teljesítménye ezúttal messze elmaradt a várttól, miközben a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth szervezetten és bátran futballozott, így megérdemelten nyert. A vendégek az első félidőben szerezték meg a vezetést Eli Junior Kroupi góljával, s ugyan az Ágyúsok a magyar származású svéd csatár, Viktor Gyökeres tizenegyesével egyenlítettek, a hajrában Alex Scott beállította a 2-1-es végeredményt. Tóth Alex csapata ezzel klubrekordot állított fel, ugyanis immár 12 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben.
Tóth Alex csereként is remek értékelést kapott
A magyar válogatott középpályás a 85. percben csereként állt be, a hosszabbítással együtt nagyjából tíz percet töltött a pályán, ám a rövid idő ellenére is meggyőző teljesítményt nyújtott. Bár a fiatal magyar tehetség kapura lövéssel ezúttal nem próbálkoztott, volt egy pontos passza az ellenfél tizenhatosának közelében, emellett egy sikeres szerelése és egy labdaszerzése is. Tóth Alex a BBC-nél 7.68-as értékelést kapott, amivel ugyan a saját csapatában lefelé lógott ki (a legjobb értékelést Alex Scott kapta: 8.77), de ezzel az osztályzattal is felülmúlta az Arsenal teljes csapatát – ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy csak csereként állt be. A brit közszolgálati műsorszolgáltató rendkívül szigorú volt Mikel Arteta csapatával szemben, ugyanis az összes játékos csak 4-esnél rosszabb pontot kapott.
A 20 éves középpályás januárban igazolt a Ferencvárostól Angliába, ahol már az ötödik bajnokiján szerepelt, ráadásul ebből négyet meg is nyert a csapata.
Elszállt az Arsenal esélye? Arteta nagy pofonról beszélt
Az Arsenal előnye ugyan továbbra is kilenc pont a két mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester City előtt, ám ha Pep Guardiola együttese vasárnap legyőzi a Chelsea-t, akkor a jövő hétvégi City-Arsenal rangadó előtt teljesen nyílt lehet még a bajnoki címért folytatott csata, noha nemrég még teljesen elképzelhetetlennek tűnt, hogy a londoniak elbukják az aranyérmet.
„Rendkívül kiábrándító. Ez egy hatalmas pofon nekünk. Minden azon múlik, hogyan reagálunk most. Hatalmas gratuláció illeti a Bournemouth-t, nem véletlen, hogy 12 meccs óta veretlenek, de sok furcsa dolgot csináltunk. Az biztos, hogy nagyon messze voltunk attól a szinttől, amit elvárok. Azonban hangsúlyozom, hogy nem akarok egyetlen játékost sem kritizálni, különösen nem a sajtóban” – mondta a mérkőzés után az Arsenal edzője, Mikel Arteta.
A Bournemouth-ban vérszemet kaptak, karnyújtásnyira az európai kupaindulás
A 10. helyen álló Bournemouth-nak egyébként kifejezetten jól megy a topcsapatok ellen, hiszen idén legyőzték már a Liverpoolt, kétszer a Tottenhamet, és oda-vissza pontot szereztek a Manchester United ellen. Tóth Alexék számára immáron a nemzetközi kupaindulás kiharcolása sem lehetetlen, ugyanis csupán két pontra vannak a Brentfordtól, amely a Konferencia-liga-indulást érő hetedik helyen áll.
Nagyszerű mentalitást mutattunk egy nagy csapat ellen, egy nagyszerű stadionban. Felnőttünk az ellenfél szintjéhez. Nagyon boldog vagyok a játékosok miatt.
Védekezésben – a büntetőt leszámítva – jól kezeltük a rögzített helyzeteket. Végig bátrak voltunk, szóval remek teljesítményt nyújtottunk” – mondta Andoni Iraola, a Bournemouth edzője, aki az esetleges európai kupaszereplésről is beszélt.
„Nehéz lesz számunkra elérni, de az igaz, hogy nem vagyunk messze tőle. Sok csapat van jó formában, így az utolsó két európai kupaindulást érő helyet azok a csapatok szerzik majd meg, amelyek a legerősebb hajrát tudják produkálni” – vélekedett a spanyol szakember.
A Bournemouth az angol élvonal következő fordulójában a 13. Newcastle United otthonába látogat.
- Kapcsolódó cikkek: