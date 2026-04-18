Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen! Elvitték az Ötöslottó rekordösszegű főnyereményét

Durva

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójában a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth 2-1-re nyert a Newcastle United otthonában. A St. James' Parkban rendezett találkozón a magyar válogatott Tóth Alex csereként beállva tíz percet kapott.

Tóth Alex csapata továbbra is szárnyal a Premier League-ben. A listavezető Arsenal legyőzése után a Bournemouth ezúttal a Newcastle United otthonában aratott 2-1-es diadalt. 

Tóth Alex piaci értéke ugyanúgy 12 millió euró, mint amennyit a Bournemouth fizetett érte a Fradinak. Szoboszlai és Kerkez nyomában, Sallai előtt
Tóth Alex csereként állt be a Bournemouth csapatába
Fotó: AFC Bournemouth/X

A 11-szeres magyar válogatott középpályás az Arsenal elleni találkozón 11 percet játszott, és most is hasonló mennyiség játékpercet kapott. A 20 éves középpályást a 89. percben küldte pályára Andoni Iraola, de mivel a mérkőzésen kilenc perc hosszabbítás volt, így Tóth Alex tíz percet töltött a pályán. 

Tóth Alex csapata szárnyal a Premier League-ben

Ezzel a győzelemmel a Bournemouth már 13 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben. A szezon végén távozó Andoni Iraola együttese legutóbb január 3-án, az Arsenaltól kapott ki a bajnokságban. 

A Bournemouth jelenleg a nyolcadik helyen áll a tabellán, és csak a rosszabb gólkülönbsége miatt van a hatodik Chelsea és a hetedik Brentford mögött. 

Premier League, 33. forduló:
Newcastle United-Bournemouth 1-2 (0-1)
Brentford-Fulham 0-0
Leeds United-Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)

  • kapcsolódó cikkek:
Tóth Alex csapata máris megegyezett az új edzővel, a magyarok jól ismerik
Hoppá! Szoboszlaiék korábbi sztáredzőjét kaphatja meg Tóth Alex
Döbbenetes bejelentés: Tóth Alex edzője a szezon végén távozik a Bournemouth kispadjáról
Szerelem és szenzáció: így ünnepelt Tóth Alex és csinos barátnője

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!