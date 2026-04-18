Tóth Alex csapata továbbra is szárnyal a Premier League-ben. A listavezető Arsenal legyőzése után a Bournemouth ezúttal a Newcastle United otthonában aratott 2-1-es diadalt.

Tóth Alex csereként állt be a Bournemouth csapatába

A 11-szeres magyar válogatott középpályás az Arsenal elleni találkozón 11 percet játszott, és most is hasonló mennyiség játékpercet kapott. A 20 éves középpályást a 89. percben küldte pályára Andoni Iraola, de mivel a mérkőzésen kilenc perc hosszabbítás volt, így Tóth Alex tíz percet töltött a pályán.

Tóth Alex csapata szárnyal a Premier League-ben

Ezzel a győzelemmel a Bournemouth már 13 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben. A szezon végén távozó Andoni Iraola együttese legutóbb január 3-án, az Arsenaltól kapott ki a bajnokságban.

A Bournemouth jelenleg a nyolcadik helyen áll a tabellán, és csak a rosszabb gólkülönbsége miatt van a hatodik Chelsea és a hetedik Brentford mögött.

Premier League, 33. forduló:

Newcastle United-Bournemouth 1-2 (0-1)

Brentford-Fulham 0-0

Leeds United-Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)