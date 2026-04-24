A húszéves középpályás elmondta, edzői közül eddig Robbie Keane, az FTC jelenlegi vezetőedzője volt rá a legnagyobb hatással. Tóth Alex tulajdonképpen az ír szakember miatt döntött a Premier League mellett.

Tóth Alex csak a focira koncentrálhat

Tóth Alex 2026 januárjában igazolt a Ferencvárosból a PL-ben szereplő Bournemouth csapatához. Sajtóhírek szerint az angolok 12-15 millió eurót fizethettek érte, ami rekordot jelent az NB I történetében.

„Kitűnően érzem magam. Jobban, mint vártam, de a stáb és a csapattársaim is mindenben a segítségemre vannak. Eddig csupán néhány szabadnapom volt arra, hogy felfedezzem, de tetszik a város. Kisebb és nyugodtabb, mint Budapest, ami jó, mert így könnyeb csap a futballra koncentrálni” – mondta Tóth Alex.

Robbie Keane számára több, mint egy edző, úgy fogalmazott, ő volt a mentora a Fradinál. „Nagyon szerettem vele dolgozni, mint ahogy a másik Premier League-legendával, Rory Delappel is. Robbie-val mind a mai napig rendszeresen beszélünk, s mindig azt mondja, minden nappal legyek jobb, mindig győzelemre kell játsszak, legyen szó bármilyen meccsről vagy edzésről. A Bournemouth szerinte a létező legjobb klub a számomra, nagyon örült, hogy ide igazoltam.”

Tóth válogatottbéli csapattársaival is megbeszélte a klubváltást. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is arra bíztatta, szerződjön Angliába - írja a Nemzeti Sport.

Mindkettőjükkel sokat beszélek, Dominikkal óriási Call of Duty-csatákat is vívunk. Remek dolog látni, hogy mit értek el. Amellett, hogy barátok vagyunk, példaképként is tekintek rájuk”

– vélekedett a két Liverpool-játékosról a fiatal középpályás.

Példakép és autósport

Tóth az interjúban elárulta, kit tartott a példaképének, de azok közül, akik ellen már pályára lépett, mégsem őt tartja a legjobb játékosnak. Gyerekkorában Cristiano Ronaldo volt a legnagyobb kedvence, még poszterek is lógtak szobája falán a hatszoros Aranylabdás ikonról. Ennek ellenére, mivel középpályás, Vitinhát tartja a legjobbnak.

Édesapja megszerettette vele a Forma–1-et, miután minden héten nézte, így őt is beszippantotta az autóversenyzés világa. A kedvenc pályája természetesen a Hungaroring, ahol már többször is járt, de állítása szerint szívesen megnézné a silverstone-i versenyt is.