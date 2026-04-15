Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Az AFC Bournemouth jelenlegi menedzsere, Andoni Iraola távozik a csapattól a 2025-2026-os idény végén, az angol sajtó pedig kiemelten foglalkozik azzal, hogy vajon ki lesz a spanyol tréner utódja. A legfrissebb pletykák szerint egy magyarok által is jól ismert szakember, Marco Rose is esélyes a kispadra, így a német tréner Tóth Alex személyében ismét együtt dolgozhatna egy magyar játékossal.

Döbbenetes bejelentéssel készült kedd délutánra az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth, amely hivatalossá tette, hogy Andoni Iraola menedzser biztosan távozik a 2025-2026-os idény végén. Tóth Alex edzője 2023-ban érkezett Angliába, azonban nem hosszabbítja meg lejáró szerződését, mivel új fejezetet szeretne nyitni karrierjében.

Marco Rose Tóth Alex személyében ismét magyar futballistával dolgozhatna együtt
Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Ki lesz Tóth Alex következő edzője?

Ben Jacobs sportújságíró a keddi bejelentés után az Ipswich Town trénerét, Kieran McKennát jelölte meg, mint potenciális Bournemouth-menedzser, majd másnap egy magyarok által is jól ismert szakemberről írt Andoni Iraola esetleges utódjaként. Jacobs szerint a Borussia Dortmund és az RB Leipzig korábbi edzője, Marco Rose lehet Tóth Alex következő vezetőedzője, jelenleg ő áll az angol csapat kívánságlistájának élén.

A jelenleg csapat nélküli Rose több mint egy éve távozott Lipcséből, előtte a Borussia Dortmund, a Mönchengladbach és a Salzburg is foglalkoztatta.

A 49 éves szakember az RB Leipzig edzőjeként három magyar játékossal is együtt dolgozhatott: Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal több időt, míg Szoboszlai Dominik 65 tétmérkőzésen kapott szerepet az irányítása alatt. Utóbbi a Transfermarkt adatai alapján 16 találatot és 15 gólpasszt jegyzett a német szakemberrel, majd 2023-ben leigazolta a Liverpool.

Bárki is lesz Tóth Alexék következő edzője, nem lesz könnyű feladata, hiszen Andoni Iraola remek munkát végzett a Bournemouth kispadján, utolsó szezonjában pedig − amennyiben az ellenfelek teljesítménye is visszaesik − elérheti a hőn áhított európai kupaszereplést.

A Cseresznyések január eleje óta nem szenvedtek vereséget a Premier League-ben, a legutóbbi fordulóban pedig legyőzték a listavezető Arsenalt, többek között ezért is lehetnek ott a 11. helyen, mindössze három ponttal lemaradva a hatodik Chelsea mögött.

  • Kapcsolódó tartalom

 

