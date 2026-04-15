Döbbenetes bejelentéssel készült kedd délutánra az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth, amely hivatalossá tette, hogy Andoni Iraola menedzser biztosan távozik a 2025-2026-os idény végén. Tóth Alex edzője 2023-ban érkezett Angliába, azonban nem hosszabbítja meg lejáró szerződését, mivel új fejezetet szeretne nyitni karrierjében.

Marco Rose Tóth Alex személyében ismét magyar futballistával dolgozhatna együtt

Ki lesz Tóth Alex következő edzője?

Ben Jacobs sportújságíró a keddi bejelentés után az Ipswich Town trénerét, Kieran McKennát jelölte meg, mint potenciális Bournemouth-menedzser, majd másnap egy magyarok által is jól ismert szakemberről írt Andoni Iraola esetleges utódjaként. Jacobs szerint a Borussia Dortmund és az RB Leipzig korábbi edzője, Marco Rose lehet Tóth Alex következő vezetőedzője, jelenleg ő áll az angol csapat kívánságlistájának élén.

A jelenleg csapat nélküli Rose több mint egy éve távozott Lipcséből, előtte a Borussia Dortmund, a Mönchengladbach és a Salzburg is foglalkoztatta.

A 49 éves szakember az RB Leipzig edzőjeként három magyar játékossal is együtt dolgozhatott: Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal több időt, míg Szoboszlai Dominik 65 tétmérkőzésen kapott szerepet az irányítása alatt. Utóbbi a Transfermarkt adatai alapján 16 találatot és 15 gólpasszt jegyzett a német szakemberrel, majd 2023-ben leigazolta a Liverpool.

Marco Rose a leading contender to replace Andoni Iraola as revealed with @alex_crook yesterday. Talks already took place.



Kieran McKenna viewed as expensive.⬇️ https://t.co/yW82vFkdzv — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 15, 2026

Bárki is lesz Tóth Alexék következő edzője, nem lesz könnyű feladata, hiszen Andoni Iraola remek munkát végzett a Bournemouth kispadján, utolsó szezonjában pedig − amennyiben az ellenfelek teljesítménye is visszaesik − elérheti a hőn áhított európai kupaszereplést.

A Cseresznyések január eleje óta nem szenvedtek vereséget a Premier League-ben, a legutóbbi fordulóban pedig legyőzték a listavezető Arsenalt, többek között ezért is lehetnek ott a 11. helyen, mindössze három ponttal lemaradva a hatodik Chelsea mögött.