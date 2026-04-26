Tóth Balázs nagyszerű idényt teljesített az angol másodosztályú Blackburn Rovers csapatánál, bár a hatszoros magyar válogatott kapust sajnálatos módon a sérülések sem kerülték el. Mentalitását jól mutatja, hogy novemberi kidőlése után januárban visszavette az első számú kapus szerepet, és fontos tényező volt abban, hogy az egykori PL-győztes bennmaradjon a Championshipben.

Tóth Balázs élvonalbeli csapatok radarján

Tóth Balázs is a Premier League-ben?

Marco Rossi alapembere eddig 33 bajnokin védte a Blackburn kapuját, s a csapat gyenge teljesítménye ellenére is kilenc alkalommal érintetlen maradt a hálója. Ezért sem lehet véletlen, hogy Tóth Balázs iránt megnőtt az érdeklődés, a Csakfoci.hu például arról számolt be, hogy a Premier League-ben szereplő Everton felvette a kapcsolatot a játékossal,

viszont nem első számú kapusnak igazolnák le, hanem Jordan Pickford mellé.

Tóth így elveszíthetné a rendszeres játéklehetőséget, ami a magyar válogatott szempontjáéból kulcsfontosságú tényező lehet. Ezt a sajtóértesülést egészítette ki Bocsák Bence, aki az Index megkeresésére úgy fogalmazott, hogy nem a liverpooli csapat az egyetlen érdeklődő.

„Szólnak pletykák arról, hogy a Premier League-ben szereplő Bournemouth is felvette már a kapcsolatot a Blackburnnel annak érdekében, hogy Tóth játékjogáról tárgyaljon. Náluk Djordje Petrovics jelenleg az első számú kapus, de csak kölcsönben szerepel a csapatban, a Chelsea-é a játékjoga. A személyes véleményem az, hogy Tóth képzettebb, jobb képességű kapus, mint a szerb” − mondta az Angliában élő magyar újságíró.

🚨 | Everton have made an approach for Balázs Tóth, who is also attracting interest from clubs in Italy, Spain, and Germany.



Tóth would likely be a backup, and with regular playing time his priority, a move to Everton looks unlikely.



— RoversXtra (@RoversXtra) April 26, 2026

A nagyobb csapatoknál bevett szokás, hogy a gyengébben teljesítő gárdáktól elcsábítják az onnan kitűnő játékosokat, így Tóth Balázs nyári eligazolásának egyre nagyobb a realitása. Ráadásul jelenlegi szerződése is lejár a 2026-2027-es szezon végén.