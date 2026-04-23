Szerdán is a 28 éves Tóth Balázs őrizte a Blackburn kapuját, mint január 11. óta minden alkalommal. A Sheffield elleni meccsen is remekül védett a magyar válogatott kapus, aki a legnagyobb bravúrját a 30. percben mutatta be, amikor Patrick Bamford bombáját hatástalanította látványos mozdulattal.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Premier League korábbi bajnokcsapata, a Blackburn ezzel bebiztosította bennmaradását, a tabella 19. helyén álló együttesnek két körrel az idény vége előtt 52 pontja van, a 22. helyezett Oxford Unitednek pedig 44.

A mérkőzés kapcsán érdekesség, hogy a sheffieldi szurkolók nehezen viselték a meccsen történteket, és egyikük az első félidőben berohant a pályára, ahol éppen Tóth Balázzsal keveredett vitába.

A Blackburn tehát győzött és elkerülte a szégyent, a 2016-ban PL-győztes Leicester City azonban nem, ugyanis a patinás klub a harmadosztályba zuhant.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nem jó látni, hogy egy olyan történelemmel rendelkező klub, mint a Blackburn Rovers a Championshipben való bennmaradásért küzd, de ez megtörténhet, és csak meg kell néznünk, mi történt a Leicester Cityvel.

Könnyű volt a játékosokkal együtt dolgozni, mert itt nincsenek egók. Ez a csapat tovább tud fejlődni, de azt hiszem, kicsit nehezen alkalmazkodott a Championshiphez, mivel sokaknak ez volt az első idényük ebben a ligában, ami nem könnyű” – idézte a Magyar Nemzet Tóth Balázsék edzőjét, Michael O'Neillt.

A biztos bennmaradó Blackburnnek már csak egy mérkőzése van hátra, a csapat az utolsó fordulóban éppen a kiesett Leicester Cityt fogadja majd.