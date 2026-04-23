Rendkívüli

Botrány: Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta

Érdekes

Mindössze 19 másodperc, mégis ez minden idők egyik legfontosabb videója

A magyar válogatott kapus csapata, a Blackburn Rovers biztosította bennmaradását az angol labdarúgó másodosztályban. Tóth Balázs klubja 3-1-re nyert a Sheffield United otthonában a 44. forduló szerdai játéknapján.

Szerdán is a 28 éves Tóth Balázs őrizte a Blackburn kapuját, mint január 11. óta minden alkalommal. A Sheffield elleni meccsen is remekül védett a magyar válogatott kapus, aki a legnagyobb bravúrját a 30. percben mutatta be, amikor Patrick Bamford bombáját hatástalanította látványos mozdulattal.

Tóth Balázs ezúttal is remekül védett a Blackburnben
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tóth Balázs csapata bennmaradt

A Premier League korábbi bajnokcsapata, a Blackburn ezzel bebiztosította bennmaradását, a tabella 19. helyén álló együttesnek két körrel az idény vége előtt 52 pontja van, a 22. helyezett Oxford Unitednek pedig 44. 

A mérkőzés kapcsán érdekesség, hogy a sheffieldi szurkolók nehezen viselték a meccsen történteket, és egyikük az első félidőben berohant a pályára, ahol éppen Tóth Balázzsal keveredett vitába. 

A Blackburn tehát győzött és elkerülte a szégyent, a 2016-ban PL-győztes Leicester City azonban nem, ugyanis a patinás klub a harmadosztályba zuhant.

Balazs Toth of Blackburn Rovers plays during the Sky Bet Championship match between Ipswich Town and Blackburn Rovers at Portman Road in Ipswich, on January 17, 2026. (Photo by David Watts/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Tóth Balázs a szezon során sokat tett a Blackburn bennmaradásáért
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nem jó látni, hogy egy olyan történelemmel rendelkező klub, mint a Blackburn Rovers a Championshipben való bennmaradásért küzd, de ez megtörténhet, és csak meg kell néznünk, mi történt a Leicester Cityvel. 

Könnyű volt a játékosokkal együtt dolgozni, mert itt nincsenek egók. Ez a csapat tovább tud fejlődni, de azt hiszem, kicsit nehezen alkalmazkodott a Championshiphez, mivel sokaknak ez volt az első idényük ebben a ligában, ami nem könnyű” – idézte a Magyar Nemzet Tóth Balázsék edzőjét, Michael O'Neillt.

A biztos bennmaradó Blackburnnek már csak egy mérkőzése van hátra, a csapat az utolsó fordulóban éppen a kiesett Leicester Cityt fogadja majd.

