Tóth Balázs továbbra is meggyőző teljesítményt nyújt a kiesés elől menekülő Blackburn Rovers csapatában, melynek kapuja március 21-e óta érintetlen. Marco Rossi alapembere a magyar válogatott felkészülési mérkőzésein sem kapott gólt, a Championship legutóbbi fordulójában pedig szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Tóth Balázs remek formában véd

Tóth Balázs lett a meccs embere

A Sofascore nevű statisztikai oldal szerint a magyar válogatott kapusa lett a meccs legjobbja a Birmingham–Blackburn bajnoki mérkőzésnek, melyen 8,1-es osztályzatot kapott − szúrta ki a Magyar Nemzet. Tóthnak öt védése volt, és legalább egy góltól mentette meg a csapatát, a hajrában pedig kulcsfontosságú mentést mutatott be Thomas Doyle ziccerénél.

A magyar kapus teljesítménye a BBC figyelmét sem kerülte el, így hangzott a híres lap értékelése.

A Birmingham két nagyszerű védést is elszenvedett a Rovers kapusától, Tóth Balázstól, aki meccsben tartotta a vendégeket.”

De nemcsak a BBC, hanem a helyi lapnak számító Lancashiretelegraph.co.uk is dicsérte Tóthot, aki a mezőny legjobbjának számító nyolcas osztályzatot kapta.

Michael O’Neill, a Blackburn menedzsere is kitért a magyar kapuvédőre a találkozót követően:

„Nekünk voltak a nagyobb helyzeteink a meccsen, de a kapusunk is bemutatott néhány nagy védést, amikor szükség volt rá. Három találkozó óta veretlenek vagyunk, és az idegenbeli formánk is jó” − fogalmazott a tréner, akinek csapata hat fordulóval a vége előtt megnyugtató, hatpontos előnyből várhatja a harcot.