Mint arról beszámoltunk, a magyar válogatott és a Blackburn Rovers kapusa már öt meccse nem kapott gólt. Tóth Balázs remekül teljesít Angliában, a Championshipben csapata a legutóbb 0–0-s döntetlent játszott a West Bromwich Albion ellen.

Tóth Balázsé az év védése?

Tóth Balázsé az év védése?

A Blackburn Rovers azzal a szöveggel tette ki legújabb videóját Tóthról, hogy „a szezon legszebb védésére esélyes” bravúrt mutatott be. A West Brom veszélyes támadást vezetett, a magyar válogatott középpályása, Callum Styles ívelte a kapu elé a labdát, amelyet a hosszú oldalról középre fejeltek, így az üresen álló

Aune Selland Heggebö elé került.

A norvég csatár az ötös vonaláról lőhetett fordulásból kapura, de Tóth elképesztő bravúrral hárította a próbálkozást.

A kommentelő szurkolók nagyon elégedettek csapatuk kapusával. Valaki azt írta „ha Donnarumma lenne, a közösségi médiában mindenhol azt harsognák, világkalsszis”. Egy másik így szólt: „a mi Tóthunkat nem tudod legyőzni”. „Szerződtessétek le ezt az embert” – írta egy másik.

A Blackburn veretlenségi sorozata négy mérkőzésre nőtt, ezalatt mindössze egy gólt kaptak, és hat ponttal állnak a kiesőzóna felett.