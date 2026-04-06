Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Blackburn Rovers 0–0-s döntetlent játszott a West Bromwich Albion ellen az angol másodosztályban. A Championshipben sokat ér az egy pont mindkét csapatnak a bennmaradást illetően. A Blackburn Rovers kapujában Tóth Balázs sorozatban harmadszor nem kapott gólt, az ellenfélnél pedig ott volt a kezdőben a válogatott csapattárs, Callum Styles is.

A Portsmouth és az Oxford korábbi döntetlenje után mindkét csapat tudta, hogy egy győzelem komoly lökést adhatna a bennmaradásért folytatott harcban. Nem volt meglepő azonban, hogy a két nehezen verhető együttes nem vállalt különösebben nagy kockázatot. Az angolok beszámolója szerint Tóth Balázs volt a hazaiak hőse, ugyanis az egyetlen igazán nagy helyzetet –  Aune Heggebo lövését – még az első félidőben bravúrral a kapufára tolta.

Tóth Balázs ezúttal sem kapott gólt
Fotó: x.com/Rovers

Tóth Balázs csapata három meccse gólt sem kapott

Az első félidőben inkább a West Brom dominált, míg a másodikban a Blackburn volt aktívabb, de a hazaiak sem tudták feltörni a vendégek masszív védelmét – Mathias Jorgensen blokkolt lövése volt a legközelebb a gólhoz.

Tóth Balázs a válogatott meccseivel együtt zsinórban öt találkozón nem kapott gólt:

A mérkőzés végére egyértelművé vált, hogy egyetlen gól dönthetne. A hajrában Daryl Dike majdnem megszerezte a győztes találatot a vendégeknek, de Dapo Afolayan becsúszva mentett, és fölé pattant a labda.

A Blackburn veretlenségi sorozata négy mérkőzésre nőtt, ezalatt mindössze egy gólt kaptak, és hat ponttal állnak a kiesőzóna felett.

A West Brom James Morrison irányítása alatt szintén jó formában van: immár hat meccs óta veretlen, és négy ponttal van a veszélyzóna fölött. A meccsen Callum Styles is végig a pályán volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!