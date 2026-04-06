A Portsmouth és az Oxford korábbi döntetlenje után mindkét csapat tudta, hogy egy győzelem komoly lökést adhatna a bennmaradásért folytatott harcban. Nem volt meglepő azonban, hogy a két nehezen verhető együttes nem vállalt különösebben nagy kockázatot. Az angolok beszámolója szerint Tóth Balázs volt a hazaiak hőse, ugyanis az egyetlen igazán nagy helyzetet – Aune Heggebo lövését – még az első félidőben bravúrral a kapufára tolta.

Az első félidőben inkább a West Brom dominált, míg a másodikban a Blackburn volt aktívabb, de a hazaiak sem tudták feltörni a vendégek masszív védelmét – Mathias Jorgensen blokkolt lövése volt a legközelebb a gólhoz.

Tóth Balázs a válogatott meccseivel együtt zsinórban öt találkozón nem kapott gólt:

⛔️ 𝟱 clean sheets in a row for club and country! 🇭🇺#ROVvWBA | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/sK4zL97YtR — Blackburn Rovers (@Rovers) April 6, 2026

A mérkőzés végére egyértelművé vált, hogy egyetlen gól dönthetne. A hajrában Daryl Dike majdnem megszerezte a győztes találatot a vendégeknek, de Dapo Afolayan becsúszva mentett, és fölé pattant a labda.

A Blackburn veretlenségi sorozata négy mérkőzésre nőtt, ezalatt mindössze egy gólt kaptak, és hat ponttal állnak a kiesőzóna felett.

A West Brom James Morrison irányítása alatt szintén jó formában van: immár hat meccs óta veretlen, és négy ponttal van a veszélyzóna fölött. A meccsen Callum Styles is végig a pályán volt.