A Spurs a következő fordulóban épp korábbi csapatát, a Brightont fogadja majd, de már kieső helyről várja a meccset. A Tottenham immár 14 bajnoki mérkőzés óta nyeretlen – ez a klub történetének második leghosszabb ilyen sorozata. A csapat jelenleg két pontra van a bennmaradást jelentő helyektől, miután Nordi Mukiele második félidei, megpattanó lövése eldöntötte a meccset a Sunderland javára.

A Tottenham sztárjai már csak a kiesés ellen küzdhetnek

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Kieshet a Tottenham?

Bár Roberto De Zerbi elképzelései már helyenként látszottak a játékon, a Spurs támadásban kevés veszélyt jelentett. Dominic Solanke előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de elhibázta, így a londoniak nem tudtak visszajönni a mérkőzésbe.

A hajrában Cristian Romero sérülés miatt könnyek között hagyta el a pályát. Az argentin védő reakciója jól tükrözte a Tottenham helyzetét is a Premier League-ben: a kiesés már nagyon is reális veszély. Eközben a Sunderland a tabella első felébe lépett elő, és tovább folytatja remek idényét az élvonalba való visszatérés után.

Jamie Carragher szerint a Tottenham helyzete rendkívül súlyos: „A Tottenham úgy néz ki, mint egy kieső csapat. A többi riválisban van valami plusz. Egy pont 24-ből? Borzalmasak. Amikor nézed a sorsolást, azt gondolod, ez jó meccs lehet a Tottenhamnek – de most már a Tottenham az, ami minden ellenfélnek jó meccs” - tette hozzá Carragher.

A Tottenham már két pontra van a 17. helyen álló West Ham mögött, a következő körben a Leeds United ellen játszik majd.