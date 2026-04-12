Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Toronymagas a részvételi arány: megérkeztek a legfrissebb számok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Roberto De Zerbi első mérkőzése a kiesés ellen küzdő Tottenham élén 1–0-s vereséggel zárult a Sunderland otthonában. Az olasz szakembert hét fordulóval a szezon vége előtt nevezték ki, hogy megmentse a londoni csapatot a kieséstől. De Zerbi korábban a Brighton edzőjeként dolgozott a Premier League-ben, akkor teljesen más célokért, mint most a Tottenham élén.

A Spurs a következő fordulóban épp korábbi csapatát, a Brightont fogadja majd, de már kieső helyről várja a meccset. A Tottenham immár 14 bajnoki mérkőzés óta nyeretlen – ez a klub történetének második leghosszabb ilyen sorozata. A csapat jelenleg két pontra van a bennmaradást jelentő helyektől, miután Nordi Mukiele második félidei, megpattanó lövése eldöntötte a meccset a Sunderland javára.

A Tottenham sztárjai már csak a kiesés ellen küzdhetnek
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Kieshet a Tottenham?

Bár Roberto De Zerbi elképzelései már helyenként látszottak a játékon, a Spurs támadásban kevés veszélyt jelentett. Dominic Solanke előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de elhibázta, így a londoniak nem tudtak visszajönni a mérkőzésbe.

A hajrában Cristian Romero sérülés miatt könnyek között hagyta el a pályát. Az argentin védő reakciója jól tükrözte a Tottenham helyzetét is a Premier League-ben: a kiesés már nagyon is reális veszély. Eközben a Sunderland a tabella első felébe lépett elő, és tovább folytatja remek idényét az élvonalba való visszatérés után.

Jamie Carragher szerint a Tottenham helyzete rendkívül súlyos: „A Tottenham úgy néz ki, mint egy kieső csapat. A többi riválisban van valami plusz. Egy pont 24-ből? Borzalmasak. Amikor nézed a sorsolást, azt gondolod, ez jó meccs lehet a Tottenhamnek – de most már a Tottenham az, ami minden ellenfélnek jó meccs” - tette hozzá Carragher.

A Tottenham már két pontra van a 17. helyen álló West Ham mögött, a következő körben a Leeds United ellen játszik majd.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
