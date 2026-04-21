A tragédiában 41 ember vesztette életét, több mint százan megsebesültek, köztük a 19 éves Tahirys Dos Santos is, aki több hónapot töltött kórházban súlyos égési sérülésekkel. Az eset után számos sérülést szenvedett a tűz miatt, amely a svájci síparadicsom egyik bárjában ütött ki Crans-Montanaban.

Szörnyen megégett a tűzben, most lehetőséget kap a profik között

Szörnyen megégett a tűzben, most lehetőséget kap a profik között

„Ez a próbatétel erősebbé tett, és megtanított arra, hogy soha ne adjam fel” – nyilatkozott a fiatal játékos, aki nyolcévesen került a Metz akadémiájára, a tragédiát követően pedig április 11-én tért vissza a pályára, a tartalékcsapat ötödosztályú bajnokiján, amelyen a csapatkapitányi karszalagot is viselte.

Dos Santos egyéves szerződést kapott a klubtól, amelynek felnőtt együttese a következő idényt szinte biztosan a másodosztályban kezdi, négy fordulóval a vége előtt ugyanis sereghajtó a Ligue 1-ben.