Hatalmas lehetőség. Élete első profi szerződését kapta a francia élvonalból a szezon végén várhatóan kieső Metztől az a fiatal futballista, aki súlyos sérülésekkel, de túlélte a svájci Crans-Montana síparadicsomban kitört újévi tűzvészt.

A tragédiában 41 ember vesztette életét, több mint százan megsebesültek, köztük a 19 éves Tahirys Dos Santos is, aki több hónapot töltött kórházban súlyos égési sérülésekkel. Az eset után számos sérülést szenvedett a tűz miatt, amely a svájci síparadicsom egyik bárjában ütött ki Crans-Montanaban. 

Szörnyen megégett a tűzben, most lehetőséegt kap a profik között
Szörnyen megégett a tűzben, most lehetőséget kap a profik között
Fotó: fcmetz.com

Szörnyen megégett a tűzben, most lehetőséget kap a profik között

„Ez a próbatétel erősebbé tett, és megtanított arra, hogy soha ne adjam fel”nyilatkozott a fiatal játékos, aki nyolcévesen került a Metz akadémiájára, a tragédiát követően pedig április 11-én tért vissza a pályára, a tartalékcsapat ötödosztályú bajnokiján, amelyen a csapatkapitányi karszalagot is viselte.

Dos Santos egyéves szerződést kapott a klubtól, amelynek felnőtt együttese a következő idényt szinte biztosan a másodosztályban kezdi, négy fordulóval a vége előtt ugyanis sereghajtó a Ligue 1-ben.

 

