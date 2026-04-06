A Paradiso-Bavois svájci harmadosztályú bajnokin tűz volt a focipályán. Az egyik kapu mögött gyulladt ki egy hirdetőtábla, ráadásul nem is kis lánggal égett, hanem rendesen, ahogy azt a lenti videón is látni lehet.

Tűz volt a focipályán, az olasz válogatott játékos lett a hős

Fotó: MIKE HEWITT / POOL

A pályán lévő játékosok közül a korábban az Interben is játszó, egyszeres olasz válogatott veterán focista, Ezequiel Schelotto kapcsolt a leggyorsabban, tűzoltókat megszégyenítő tempóban rohant a vizes locsolócsővel a kezeiben, hogy eloltsa a lángokat.

A találkozón egyébként a vendégek szerezték meg a meccs elején a vezetést, de a második félidő végén a Paradiso 2-1-re fordított és otthon tartotta a három pontot. Ez azért is érdekes egyébként, mert a Pardiso még így is a kiesést jelentő, 17. helyen áll, míg a Bavois a hatodik a bajnokságban (mondjuk ők sincsenek éppen a toppon, ez volt sorozatban a negyedik vereségük a harmadosztályban, a dobogó is lassan elúszik a csapatnak).