Dárdai Pál játékosként és vezetőedzőként is elévülhetetlen tapasztalatot szerzett, de sportigazgatóként még nem tevékenykedett korábban. Az Újpest FC sportigazgatója azonban alkalmasnak gondolja magát, mert gazdasági részletekbe nem kell beleszólnia, elég csak a sporttal foglalkoznia, így pedig majdnem ugyanazt csinálja, mint a Hertha csapatánál.

Két év után reális cél a dobogó az Újpest FC számára

Dárdai elmondta, nagyon hangzatos, ha egy csapat a bajnoki címért csatázik, azonban a télen megmondták, hogy a most futó kiírásban a bennmaradás, jövőre a legjobb öt a reális cél. A bajnoki dobogó pedig két év múlva lesz elvárás a csapat felé.

„Magyarokkal meg lehet csinálni, rá lehet nézni az összeállításra, hány magyar játszik az Újpesten. Hány fiatal magyar, és nem a fiatal szabály miatt, hanem azért, mert itt van sok ígéretes labdarúgó” – ecsetelte Dárdai, amelyről a Blikk számolt be.

Dárdai arról is beszélt, azzal tudták Újpestre csábítani, hogy a neki nagyon tetszó jövőkép megvalósítható. Az új stadion megtölthető a válogatottat és az Újpestet szerető gyerekekkel és szülőkkel. Keményen odaszúrt az őt kritizálóknak, szerinte sokan rámordulnának arra, mennyi pénzt keres, de hozzátette: „három és félszer komolyabb ajánlatot is kaptam, mégsem vállaltam el. Ezt az állást azért vállaltam, mert tudtam mihez kötni”. A csapatnál töltött első napjairól elmondta, hogy nem érzett szenvedélyt a klubon belül, márpedig a fociban csak szenvedéllyel lehet előre jutni.

„Megjöttem télen és a tíznapos szabadság előtt kérdeztem, hogy mi lesz a program. Mondták, hogy naponta kétszer elmennek kocogni. Vissza kellett kérdeznem, » hogy mit csinálnak?«. Mondtam, hogy a tél az nem szünet, hanem egy pihenő, egy mentális regenerálódás, de fizikailag ez nem működik. Felhívtam egy német kollégámat, és mondtam neki, hogy csináljon edzésprogramot a kapusoknak, valamint külön azoknak a mezőnyjátékosoknak akik sokat, és azoknak, akik keveset játszottak. Tíz napból hetet futni kellett otthon, hát jöttek is az SMS-ek, hogy én milyen tiszteletlen vagyok, mert egy játékosnak a szabadsága alatt futballozni kellett. De ez nem így van. Valójában egy profi, ha nem kapna programot, akkor nyafogna, hogy én milyen tiszteletlen vagyok. Mert ők futni akarnak, edzeni akarnak, hogy utána nyerhessenek. Na de ilyenkor jönnek elő a toxinok, és ekkor repülnek a toxinok”

– mondta a csapatnál töltött első napjairól a korábbi szövetségi kapitány.