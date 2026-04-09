Hivatalos közleménnyel jelentkezett az Újpest FC csütörtökön délelőtt. Nem lett túl hosszú, ezért szó szerint bemásoljuk ide: Iuri Medeiros távozik Újpestről. Klubunk közös megegyezéssel felbontotta a portugál futballistával kötött szerződését. Medeiros 2025 nyarán érkezett a IV. kerületbe, és az őszi szezonban 15 mérkőzésen lépett pályára, ezeken pedig három gólt szerzett. A tavaszi idényben már nem jutott szóhoz. Az Újpest FC közös megegyezéssel bontott szerződést a játékossal, akinek további pályafutásához sok sikert kíván!

Az Újpest elengedte egyik legdrágább játékosát

Fotó: Újpest FC

Az Újpest otthon fogadja majd a Fradit

Az egyszeres portugál válogatott Medeiros egyébként a klub második legdrágább focistája volt a maga 1,5 millió eurós piaci értékével (Transfermarkt adatai alapján). Ezek szerint a lila-fehérek május 3-án vasárnap 16 órától, a 32. − utolsó előtti − forduló zárómérkőzéseként már Medeiros nélkül fogadják a zöld-fehéreket a Szusza Ferenc Stadionban.