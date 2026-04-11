Nagy lendülettel kezdett az Újpest, ennek nyomán az első bő tíz percben a hazaiak kapusának háromszor is védenie kellett, azonban az újpestiként először eredményes Krajcsovics ziccerénél már ő sem tudott segíteni.

Könnyedén verte az Újpest a Kazincbarcikát

Az Újpest bennmaradt, a Kazincbarcika már csak a csodában bízhat

A vezetés birtokában visszavettek a tempóból a vendégek, de így is irányították a játékot, sőt nem sokkal a szünet előtt növelhették volna az előnyüket, csakhogy Matko a kapu torkából sem tudott betalálni, mert Kocsisba belsőzte a labdát.

Térfélcserét követően az Újpest hamar megduplázta az előnyét egy szerencsés öngóllal. Az újabb találat rányomta bélyegét a meccsre, csendesen, különösebb izgalmak nélkül teltek a percek. A játékrész derekához közeledve Kuttor Attila vezetőedző hármas cserével próbálta frissíteni a Kazincbarcikát, amely ettől ugyan lendületesebbé vált, a szépítés viszont így sem jött össze, mert Banai védte Könyves közeli próbálkozását, ahogy a hajrában Ubochioma távoli lövését is. A slusszpoén ráadásul egy újabb újpesti gól volt a hosszabbításban, a csereként beállt Mucsányi szerezte meg pályafutása első élvonalbeli találatát – számolt be róla az MTI.

A lila-fehérek a sikerükkel biztosan a következő idényben is az élvonalban szerepelnek,

míg a sorozatban harmadszor alulmaradó hazaiak sorsa szinte megpecsételődött, ugyanis csak akkor maradhatnak az NB I-ben, ha a hátralévő négy meccsüket kivétel nélkül megnyerik, miközben az MTK Budapest elveszíti mind az ötöt.

NB I, 29. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Újpest FC 0-3 (0-1)

gólszerzők: Krajcsovics (16.), Nyíri (49., öngól), Mucsányi Mi. (91.)