95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Megint kikapott a labdarúgó NB I első számú kiesőjelöltje. A Kazincbarcika hazai pályán 3-0-s vereséget szenvedett az Újpest ellen, ezzel gyakorlatilag teljesen reménytelen helyzetbe került a bennmaradásért folyó harcban.

Nagy lendülettel kezdett az Újpest, ennek nyomán az első bő tíz percben a hazaiak kapusának háromszor is védenie kellett, azonban az újpestiként először eredményes Krajcsovics ziccerénél már ő sem tudott segíteni. 

Könnyedén verte az Újpest a Kazincbarcikát
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Az Újpest bennmaradt, a Kazincbarcika már csak a csodában bízhat

A vezetés birtokában visszavettek a tempóból a vendégek, de így is irányították a játékot, sőt nem sokkal a szünet előtt növelhették volna az előnyüket, csakhogy Matko a kapu torkából sem tudott betalálni, mert Kocsisba belsőzte a labdát.

Térfélcserét követően az Újpest hamar megduplázta az előnyét egy szerencsés öngóllal. Az újabb találat rányomta bélyegét a meccsre, csendesen, különösebb izgalmak nélkül teltek a percek. A játékrész derekához közeledve Kuttor Attila vezetőedző hármas cserével próbálta frissíteni a Kazincbarcikát, amely ettől ugyan lendületesebbé vált, a szépítés viszont így sem jött össze, mert Banai védte Könyves közeli próbálkozását, ahogy a hajrában Ubochioma távoli lövését is. A slusszpoén ráadásul egy újabb újpesti gól volt a hosszabbításban, a csereként beállt Mucsányi szerezte meg pályafutása első élvonalbeli találatát – számolt be róla az MTI.

A lila-fehérek a sikerükkel biztosan a következő idényben is az élvonalban szerepelnek, 

míg a sorozatban harmadszor alulmaradó hazaiak sorsa szinte megpecsételődött, ugyanis csak akkor maradhatnak az NB I-ben, ha a hátralévő négy meccsüket kivétel nélkül megnyerik, miközben az MTK Budapest elveszíti mind az ötöt.

NB I, 29. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Újpest FC 0-3 (0-1)

gólszerzők: Krajcsovics (16.), Nyíri (49., öngól), Mucsányi Mi. (91.)

