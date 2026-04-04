Az Újpest a nyolcadik helyről várhatta a találkozót, míg az MTK a 10. pozíciót foglalta el a tabellán, ráadásul csak három ponttal előzte meg a kieső helyen álló Diósgyőrt, így Pinezits Máté együttesének létfontosságú volt a pontszerzés a Szusza Ferenc Stadionban.
A találkozót az újpestiek várhatták bizakodóbban, ugyanis a legutóbbi négy hazai meccsükön veretlenek maradtak, ezekből nem mellesleg hármat meg is nyertek. A kék-fehérek győzelme már csak azért is csodaszámba ment volna, mert az idei szezonban mindössze két meccset tudtak megnyerni idegenben – igaz, az egyiket pont Újpesten könyvelhették el még tavaly augusztusban.
Az Újpest a szezon egyik legviccesebb gólját lőtte
Az Újpest-MTK találkozót vendégek kezdtek bátrabban, a 10. percben mégis a hazaiak szereztek vezetést, miután Kádár Tamás és a kapujából kilépő Hegyi Krisztián között nem működött megfelelően a kommunikáció. A labda az érkező Aljosa Matko elé került, aki néhány méterről jobbról az üresen maradt kapu közepébe gurított.
A szlovén támadó, aki múlt héten szombaton a magyar válogatott elleni felkészülési mérkőzés végén pályára lépett a Puskás Arénában, már 14. találatát szerezte az NB I-ben a mostani idényben, s immár egyedül áll a góllövőlista élén. Az előnybe került lila-fehérek lendületbe jöttek, növelhették is volna előnyüket, de Horváth Krisztofer kezezése miatt az MTK büntetőhöz jutott, a rövid VAR-ellenőrzést követően pedig Molnár Ádin a 24. perc elején egyenlített.
Fordulás után jobbára a középpályán gyűrték egymást a csapatok, de érezhetően az Újpest futballozott magabiztosabban. Horváth Krisztofer csavarása után a labda éppen csak elkerülte az MTK kapuját, a csereként beállt Arne Maier közeli, de erőtlen, illetve Matija Ljujic távoli lövésénél pedig Hegyi Krisztián védett. Igazán nagy gólhelyzet nem volt a második játékrészben, a hajrában mégis újra előnybe került az Újpest. Kovács Patrik ugrott fel fejelni saját tizenhatosán belül, de közben letaglózta Ljujicot, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt a hazaiaknak. A büntetőt Horváth Krisztofer végezte el, és jobbal a jobb alsó sarokba gurított.
Győzelemnek azonban nem örülhettek a hazaiak, mert Jurek Gábor a 95. percben közelről a jobb alsó sarokba gurított.
A lila-fehérek január óta sorozatban ötödik bajnokijukon maradtak veretlenek a Szusza Ferenc Stadionban, három győzelem és két döntetlen a mérleg.
Az MTK a bravúros döntetlen ellenére kilenc forduló óta nem győzött, csupán öt döntetlennel gyűjtögette a pontokat.
A két csapat hét év után játszott egymással döntetlent a bajnokságban.
Fizz Liga, 28. forduló:
Újpest FC-MTK Budapest 2-2 (1-1)
Szusza Ferenc Stadion, 5631 néző, v.: Zierkelbach
Újpest FC: Banai - Bodnár, Fiola, Stronati, Gergényi - Krajcsovics (Gradisar, 55.), Ljujic, Fenyő (Ademi, 71.), Horváth K. - Brodic (Maier, 55.), Matko (Sarkadi, 90.)
MTK Budapest: Hegyi - Armalas, Beriasvili, Kádár, Kovács P. - Zeljkovic, Kata - Molnár Á. (Jurek, 81.), Plsek (Kerezsi, 70.), Átrok (Németh H., 70.) - Jurina (Polievka, 64.)
gólszerzők: Matko (10.), Horváth K. (87. - tizenegyesből), illetve Molnár Á. (24. - tizenegyesből), Jurek (95.)
sárga lap: Horváth K. (79.), illetve Krajcsovics (37.), Kovács P. (85.)
