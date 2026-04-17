Az Újpest kedvező előjelekkel várhatta a meccset, Szélesi Zoltán csapata ugyanis a legutóbbi öt hazai mérkőzésén veretlen maradt, ezek közül hármat meg is nyert. A lila-fehérek azonban előzetes nem számíthattak könnyű mérkőzésre, mert az ellenfél ezúttal az a Nyíregyháza volt, amely tavasszal mindössze kétszer kapott ki: a listavezető Fraditól és a második Győrtől.

Horváth Krisztofer mesterhármasig jutott a Nyíregyháza ellen

A hazaiak szenzációsan kezdték az Újpest-Nyíregyháza Spartacus meccset, egy óriási védelmi hiba után már a harmadik percben megszerezték a vezetést a kétszeres magyar válogatott Horváth Krisztofer góljával.

Ezt követőn a magyar válogatott támadó az előkészítésben jeleskedett, Matija Ljujicsnak adott egy labdát, amit a szerb középpályás felpörgetett, majd 21 méterről a kapu bal oldalába lőtt.

Parádésan kezdett az Újpest

Újabb három perc elteltével a játékvezető büntetőt ítélt a vendégeknek kezezésért, de a VAR-vizsgálat után visszavonta a döntést, mert éppen a Spartacus csatára, Muhamed Tijani karján pattant a labda.

A kis közjáték nem zavarta meg az Újpestet, és a 16. percben Horváth Krisztofer újabb találatával már három góllal vezetett.

Az Újpest az idei szezonban mindössze második alkalommal tudott legalább három gólt lőni a Szusza Ferenc Stadionban. Legutóbb a lila-fehérek még az első fordulóban, a Diósgyőr ellen 3-1-re megnyert meccsen találtak be háromszor hazai pályán.

Ezt követően átvette a játék irányítását a Nyíregyháza, amely az első félidő hajrájában akár egyenlíthetett is volna. Marko Kvasina közeli lövésénél Bodnár Gergő a gólvonalról rúgta ki a labdát, majd az osztrák támadó húsz méterről a lécet találta telibe, akárcsak Nemanja Antonov szabadrúgásból.

Fordulás után sem lassítottak a lila-fehérek, előbb Krajcsovics Ábel négy nyíregyházi védő gyűrűjében végképp eldöntötte a mérkőzést, majd Aljosa Matko ötre növelte az előnyt.

A szünet előtt duplázó Horváth Krisztofer a második játékrészben harmadik góljával megszerezte pályafutása első mesterhármasát.