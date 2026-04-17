Az Újpest kedvező előjelekkel várhatta a meccset, Szélesi Zoltán csapata ugyanis a legutóbbi öt hazai mérkőzésén veretlen maradt, ezek közül hármat meg is nyert. A lila-fehérek azonban előzetes nem számíthattak könnyű mérkőzésre, mert az ellenfél ezúttal az a Nyíregyháza volt, amely tavasszal mindössze kétszer kapott ki: a listavezető Fraditól és a második Győrtől.
A hazaiak szenzációsan kezdték az Újpest-Nyíregyháza Spartacus meccset, egy óriási védelmi hiba után már a harmadik percben megszerezték a vezetést a kétszeres magyar válogatott Horváth Krisztofer góljával.
Ezt követőn a magyar válogatott támadó az előkészítésben jeleskedett, Matija Ljujicsnak adott egy labdát, amit a szerb középpályás felpörgetett, majd 21 méterről a kapu bal oldalába lőtt.
Parádésan kezdett az Újpest
Újabb három perc elteltével a játékvezető büntetőt ítélt a vendégeknek kezezésért, de a VAR-vizsgálat után visszavonta a döntést, mert éppen a Spartacus csatára, Muhamed Tijani karján pattant a labda.
A kis közjáték nem zavarta meg az Újpestet, és a 16. percben Horváth Krisztofer újabb találatával már három góllal vezetett.
- Az Újpest az idei szezonban mindössze második alkalommal tudott legalább három gólt lőni a Szusza Ferenc Stadionban. Legutóbb a lila-fehérek még az első fordulóban, a Diósgyőr ellen 3-1-re megnyert meccsen találtak be háromszor hazai pályán.
Ezt követően átvette a játék irányítását a Nyíregyháza, amely az első félidő hajrájában akár egyenlíthetett is volna. Marko Kvasina közeli lövésénél Bodnár Gergő a gólvonalról rúgta ki a labdát, majd az osztrák támadó húsz méterről a lécet találta telibe, akárcsak Nemanja Antonov szabadrúgásból.
Fordulás után sem lassítottak a lila-fehérek, előbb Krajcsovics Ábel négy nyíregyházi védő gyűrűjében végképp eldöntötte a mérkőzést, majd Aljosa Matko ötre növelte az előnyt.
A szünet előtt duplázó Horváth Krisztofer a második játékrészben harmadik góljával megszerezte pályafutása első mesterhármasát.
- Horváth pályafutása során először ért el mesterhármast, mellyel már nyolcgólos az idényben.
A hajrában a vendégek két csatára, Kvasina és Tijani ugyan csökkentette a hátrányt, de végül Matko állította be a végeredményét. Duplájával a szlovén válogatott támadó átvette a vezetést a góllövőlistán.
A vereség ellenére a Nyíregyháza élvonalban maradása szombaton matematikailag is biztossá válhat, ha a Diósgyőr nem győzi le a Debrecent.
Az Újpest legutóbb 2024. május 4-én lőtt hét gólt egy NB I-es meccsen. Akkor a Mészöly Géza által irányított lila-fehérek 7-0-ra győzték le a Diósgyőr együttesét a Szusza Ferenc Stadionban.
Fizz Liga, 30. forduló:
Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus FC 7-2 (3-0)
Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző, v.: Bognár T.
Újpest FC: Banai - Bodnár (Sarkadi, 79.), Fiola, Stronati, Gergényi (Fehér, 58.) - Krajcsovics (Vlijter, 67.), Maier, Fenyő (Mucsányi Miron, 67.), Horváth K. - Matko, Ljujic (Brodic, 67.)
Nyíregyháza Spartacus FC: Kovács D. - Jovanov (Vukk, 66.), Temesvári, Katona L., Benczenleitner (Katona M., a szünetben) - Katona B. (Edomwonyi, 66.), Kovács M., Toma (Oláh B., 66.), Antonov - Kvasina, Tijani (Babunszki, 85.)
gólszerzők: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujic (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), illetve Kvasina (81.), Tijani (84.)
sárga lap: Fenyő (18.), illetve Antonov (45+3.), Kovács M. (49.), Katona M. (68.)
- kapcsolódó cikkek: