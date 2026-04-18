A 10. percben már 2–0-ra vezetett az Újpest, amely végül kiütött a Nyíregyháza csapatát az NB I péntek esti meccsén. Történt, hogy Tijani, a Nyíregyháza támadója kezezett az újpesti tizenhatoson belül, de Bognár Tamás mindenki meglepetésére tizenegyest ítélt.

A VAR szólt, hogy ne adjon tizenegyest a bíró az Újpest ellen

Szerencsére a VAR közbelépett, kihívta Bognárt a monitorhoz. A játékvezető is látta, hogy hiába nyúlt Fiola Attila keze is, a labda csak Tijanihpz ért, ezért törölte gyorsan a pályán hozott ítéletet, ami után végül 7–2-re nyert az Újpest, és nem mellesleg később Tijani is betalált.