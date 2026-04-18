Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Életveszélyben lehet Lukasenko - megrázó hír érkezett

Durva

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szürreális jelenetetek láthattunk péntek este az Újpest és a Nyíregyháza meccsén. Nemcsak azért, mert a hazaiak hét gólt szereztek, hanem azért is, mert Bognár Tamás a Szpari csatárának kezezése után fújt büntetőt a támadó javára. Szerencsére dolgozott a VAR az Újpest meccsén, így észrevették a turpisságot.

A 10. percben már 2–0-ra vezetett az Újpest, amely végül kiütött a Nyíregyháza csapatát az NB I péntek esti meccsén. Történt, hogy Tijani, a Nyíregyháza támadója kezezett az újpesti tizenhatoson belül, de Bognár Tamás mindenki meglepetésére tizenegyest ítélt.

Fiola Attila igencsak meglepődött, amikor ellene fújtak tizenegyest az Újpest meccsén
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A VAR szólt, hogy ne adjon tizenegyest a bíró az Újpest ellen

Szerencsére a VAR közbelépett, kihívta Bognárt a monitorhoz. A játékvezető is látta, hogy hiába nyúlt Fiola Attila keze is, a labda csak Tijanihpz ért, ezért törölte gyorsan a pályán hozott ítéletet, ami után végül 7–2-re nyert az Újpest, és nem mellesleg később Tijani is betalált.

  • További cikkek:
Az Újpest kivégezte a tavasz egyik legjobb csapatát a Szusza Ferenc Stadionban – videó
Dzsudzsák Balázs megvillantotta méregdrága sportautóját – kép
Lőw Zsolt elárulta, miért vezette be az MLSZ az osztályozó mérkőzést

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!