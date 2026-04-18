Szürreális jelenetetek láthattunk péntek este az Újpest és a Nyíregyháza meccsén. Nemcsak azért, mert a hazaiak hét gólt szereztek, hanem azért is, mert Bognár Tamás a Szpari csatárának kezezése után fújt büntetőt a támadó javára. Szerencsére dolgozott a VAR az Újpest meccsén, így észrevették a turpisságot.
A 10. percben már 2–0-ra vezetett az Újpest, amely végül kiütött a Nyíregyháza csapatát az NB I péntek esti meccsén. Történt, hogy Tijani, a Nyíregyháza támadója kezezett az újpesti tizenhatoson belül, de Bognár Tamás mindenki meglepetésére tizenegyest ítélt.
A VAR szólt, hogy ne adjon tizenegyest a bíró az Újpest ellen
Szerencsére a VAR közbelépett, kihívta Bognárt a monitorhoz. A játékvezető is látta, hogy hiába nyúlt Fiola Attila keze is, a labda csak Tijanihpz ért, ezért törölte gyorsan a pályán hozott ítéletet, ami után végül 7–2-re nyert az Újpest, és nem mellesleg később Tijani is betalált.
