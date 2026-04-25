A Puskás Akadémia két védője fejesgóljával 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet szombaton a labdarúgó NB I 31. fordulójában, ezzel a két csapat helyet cserélt a tabellán, most előbbi a hatodik, utóbbi a hetedik.

A Puskás Akadémia kezdte jobban a találkozót és már az első negyedórában megszerezte a vezetést Markgráf Ákos szép fejesével. Az Újpestet a kényszerű kapuscsere után Dombó Dávid bravúrja mentette meg attól, hogy kétgólos hátrányba kerüljön. Lassan éledezett a vendégcsapat, ám a szünetig nem tudott a kapuba találni.

A Puskás Akadémia legyőzte az Újpestet
Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztőség

A fordulás után növelte előnyét a Puskás Akadémia, Szolnoki Roland volt eredményes: újabb védőtől, újabb fejesgól – számolt be róla az MTI. Feljebb kapcsolt a kétgólos hátrányba került, hármat cserélő Újpest, ám a fellazuló védelem mellett a hazaiak újabb helyzeteket alakítottak ki. Mentek előre a vendégek, többet is birtokolták a labdát, mégis a hazaiaknak volt esélyük a harmadik találat megszerzésére. Végül egyik csapat sem tudott betalálni, így megérdemelten győzött a Puskás Akadémia.

A felcsúti együttes idén pályaválasztóként először nyert, míg az újpestiek három veretlen találkozót követően szenvedtek vereséget.

NB I, 31. forduló:

Puskás Akadémia FC - Újpest FC 2-0 (1-0)

 

