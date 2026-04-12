A 34 éves szakember a szezon végéig kapott megbízást, miután Steffen Baumgartot menesztették, csapata ugyanis szombaton 3–1-re kikapott az utolsó helyezett Heidenheimtől. Schäfer András csapata, az Union Berlin jelenleg a 11. helyen áll a 18 csapatos Bundesligában, 11 ponttal előzi meg a kieső zónát, ugyanakkor 2026-ban 14 bajnokijából mindössze kettőt nyert meg.

Marie-Louise Eta az Union Berlin csapatánál írt történelmet

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Eta számára nem idegen a történelemírás: 2023 novemberében ő lett a Bundesliga első női másodedzője, szintén az Unionnál. 2024 januárjában, amikor Nenad Bjelica eltiltását töltötte, egy Darmstadt elleni 1–0-s győzelem során már ő irányította a csapatot a kispadról, ezzel első nőként vezetett Bundesliga-együttest mérkőzésen.

A korábbi német utánpótlás-válogatott játékos és a Turbine Potsdammal Bajnokok Ligája-győztes Eta 2025 júliusa óta az Union U19-es csapatának edzője volt, nyártól pedig a klub női csapatának vezetőedzője lesz.

„A szezon második fele rendkívül csalódást keltő volt, és nem hagyhatjuk, hogy a tabellán elfoglalt helyünk elvakítson minket” – mondta Horst Heldt, a klub sportigazgatója. „A helyzetünk továbbra is bizonytalan, és a közelmúlt teljesítménye nem ad okot a bizakodásra, ezért döntöttünk a változtatás mellett.”

Eta is hangsúlyozta a feladat nehézségét, hiszen a csapat mindössze hét ponttal előzi meg az osztályozós helyen álló St. Paulit. „A tabella alsó felében lévő különbségek miatt még nem biztos a bennmaradásunk” – mondta. „Örülök, hogy a klub rám bízta ezt a kihívást. Az Union egyik legnagyobb erőssége mindig is az volt, hogy nehéz helyzetekben összetart.”

Eta kinevezése több mint 25 évvel azután történt, hogy Carolina Morace 1999-ben az olasz harmadosztályú Viterbese élén az első nő lett, aki férfi profi csapatot irányított Európában. Franciaországban Corinne Diacre 2014 és 2017 között a Clermont Foot edzője volt a Ligue 2-ben, majd a francia női válogatott szövetségi kapitánya lett.

Angliában 2023 júliusában Hannah Dingley lett az első nő, aki profi férficsapatot irányított ideiglenesen, amikor a Forest Green Roversnél nevezték ki megbízott edzőnek – igaz, tétmeccsen végül nem ült a kispadon.