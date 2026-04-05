A bosnyák labdarúgó-válogatott verte be az utolsó szöget az olasz labdarúgás koporsójába, amikor a 2026-os világbajnoki pótselejtező döntőjében tizenegyesekkel ejtette ki az olaszokat, akik immáron 12 éve nem jutottak ki a foci vb-re. A megaláztatást követően Gennaro Gattuso szövetségi kapitány és az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke, Gabriel Gravina is lemondott, ha pedig ez nem lenne elég, most Kanada adott egy − jóval humorosabb − gyomrost az itáliai népnek.

Moise Kean is meglőhette volna az olasz válogatott kijutást érő gólját

Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto

Az olasz válogatott rajongóinak kedveskedett Kanada

A Canada Soccer arra buzdította a Torontóban élő olasz szurkolókat, hogy bátran cseréljék le mezüket egy kanadai kiadásra, és ne várjanak még négy évet a világbajnoki részvételre. Április 4-én, szombaton tartották meg az eseményt egy ottani kávézóban, ráadásul díjmentesen.

A mottó: hozd magaddal az olasz mezedet, és távozz kanadaival.

Hundreds of people lined up for the Italy-for-Canada jersey swap at Cafe Diplomatico in Toronto!



Canada Soccer didn’t actually collect the jerseys, they just handed out their 2026 kits and posters to fans 🍁@CanadaSoccerEN | @CANMNT_Official pic.twitter.com/Yo6crN2WS9 — TSN (@TSN_Sports) April 4, 2026

Az eseményről készült videók vírusként terjedtek az interneten, valóban rengetegen jelentek meg a kávézó előtt, a TSN jelentése szerint ráadásul még csak az olasz felsőket sem kérték el, csak simán kiosztották a kanadai mezeket.

Az észak-amerikaiak kedvessége nem lehet véletlen, hiszen Kanada éppen Bosznia-Hercegovina válogatottja ellen indítja a 2026-os világbajnokságot, ezt követően pedig Katar és Svájc lesz az ellenfele a tengerentúli világeseményen.