A Sky Sports arról ír, hogy a PGMO (Professional Game Match Officials) a múlt havi éves találkozón az EFL kérésére bemutatót tartott a működéséről, valamint téma volt a VAR bevezetése az angol másodosztályban is. Arra kérték a klubokat, hogy formáljanak véleményt a videóbíró ellen, vagy mellett.
Nemet mondtak a VAR-ra az angol másodosztály klubjai
A Championship klubjai visszautasították, hogy a videós játékvezetői rendszer egy verzióját bevezessék a következő idénytől.
A Football Video Support (FVS), a VAR egy olyan változata, amely kevesebb erőforrást igényel (kevesebb a kamera és a játékvezető), és csak egy visszajátszó operátor mutatja a mérkőzés játékvezetőjének a kameraszögeket a pálya melletti monitoron. Minden edzőnek meccsenként két lehetőség biztosít, hogy újranézessen a játékvezetővel egy vitatott szituációt. Hogyha igaza volt az edzőnek, akkor megmarad a challenge.
A BBC Sport úgy tudja, hogy az ötletet egy időre elvetették, így a közeljövőben nem kerül újra napirendre. Továbbra is csak a gólvonal-technológiát fogják használni a másodosztályban. Pedig az elmúlt hónapokban a Championshipben több menedzser is szorgalmazta a VAR bevezetését. Közéjük tartozott Philippe Clement, a Norwich City, vagy éppen Gerhard Struber, a Bristol City korábbi menedzsere.
A VAR-t Spanyolországban, Olaszországban és Németországban a másodosztályban használják. A franciaországi Ligue 2-ben is bevezették volna, amíg a tévéjogi megállapodások összeomlása miatt pénzügyi okokból el nem vetették.
A videóbíró népszerűtlen, de a hatáskörét mégis kiterjesztették
A Premier League-ben természetesen továbbra is érvényben marad a VAR, annak ellenére, hogy egy friss felmérés kimutatta jelenlegi népszerűtlenségét. Március végén a Futballszurkolók Szövetsége felmérést végzett a 20 Premier League klub 8000 szurkolójának körében.
A szurkolók 75 százaléka ellenezte a VAR használatát, míg 90 százalékuk nem értett egyet azzal, hogy a VAR bevezetése a Premier League-ben javította volna a mérkőzésnapi élményt. A válaszadók 91 százaléka szerint a VAR károsította a gólünnepségek spontaneitását, míg 94 százalékuk nem értett egyet azzal, hogy a VAR élvezetesebbé teszi a futball nézését a televízióban.
Ennek ellenére a futball törvényhozói ismét kiterjesztették a videóbíró hatáskörét.
A nyártól kezdve opcióként elérhető lesz a VAR használata a szögletek ellenőrzésére, valamint a VAR-protokoll kiterjed majd második sárga lapok csekkolására. Ahhoz viszont ragaszkodnak, hogy a szögletek VAR-ellenőrzése ne késleltesse a sarokrúgás elvégzését, és csak a nyilvánvaló hibák észlelésére használják majd.
Fontos megjegyezni: a videóbíró csak a helytelenül odaítélt második sárga lapokat fogja ellenőrizni. Nem fogják azt tanácsolni a játékvezetőknek, hogy adjanak második sárga lapot, ha azt nem mutatták fel a pályán.