Varga Barnabás 80 percet töltött a pályán az Olympiakosz elleni rangadón, amit egy korai gól döntött el az AEK Athén javára. A görög bajnoki derbi nem volt feszültségektől mentes, a hazai csapat ráadásul a hosszabbításban egyenlített, ám a gólt les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Az AEK fontos rangadót nyert, melyet követően Marko Nikolics vezetőedző elégedetten nyilatkozott.

„Ez volt a rájátszás első fordulója. Tudom, hogy az első forduló nehéz, mi az eredményért játszottunk. Sikerült semlegesítenünk az Olympiakosz aduászait, a magas nyomást és a széleket. Relvas és Mukundi teljesítménye jó volt. Ha volt valami, ami hiányzott, az egy második gól megszerzése lett volna, hogy lezárjuk a meccset. Most a csütörtöki Rayo Vallecano elleni mérkőzésre koncentrálunk. Fontos győzelem volt a mai, örömet szereztünk a szurkolóinknak” – tekintett már előre, a Konferencia-ligában soron következő mérkőzésre Marko Nikolics.

A rájátszásban az AEK öt ponttal vezet a PAOK előtt, ez pedig nyugalommal tölti el a szerb szakembert, ugyanakkor tudja, hogy még korántsem dőhetnek hátra.

„Ötpontos a különbség, keményen küzdöttünk azért, hogy előnnyel jussunk be a rájátszásba, és ez segít nekünk. De minden meccset külön nézünk, lépésről lépésre haladunk. Most a Rayo Vallecanóra tekintünk. Örömöt szereztünk a szurkolóinnak és az elnökünknek is. Továbbra is a földön maradunk, és izgatottan várjuk a spanyolországi meccset.

Örülök, hogy nem láttam semmilyen szélsőséges reakciót, arckifejezést vagy hangot az öltözőben. Mindenki mosolygott, persze, jókedvűek voltak, de senki sem ünnepelt vadul vagy kiabált dühösen”

– tette hozzá Varga Barnabásék edzője.