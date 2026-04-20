A mérkőzés lefújása után Marko Nikolics bement az öltözőbe, ahol a játékosok a korábban tervezett három helyett négy nap szabadságot kértek – a szerb vezetőedző pedig nem rontotta el a hangulatot. Amikor a játékosok meghallották, hogy a kérésüket elfogadták, „szétszedték” a sárga-fekete öltözőt. Varga Barnabás és csapattársai önfeledten ünnepeltek a siker után. Az AEK előnye öt pont a Panathinaikoszt legyőző Olimpiakosz, és nyolc a PAOK előtt a bajnokság élén.

Varga Barnabás csapata újabb nagy lépést tett a bajnoki cím felé

Fotó: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / SOOC / SOOC

Varga Barnabás jól játszott, pedig alig pihenhetett

„Minden elismerésem az övék, mert kevesebb mint 72 órával a Rayo elleni meccs után megismételni ezt a teljesítményt lenyűgöző” – mondta Nikolics a meccs után. „Először is, a saját csapatunkból, másodszor pedig ebből a csodálatos stadionból és ebből a fantasztikus közönségből. Ma nagyon rövid leszek. Megismétlem, amit a játékosaimnak mondtam. Lenyűgöző, lenyűgöző – nemcsak az eredmény, hanem a teljesítmény is. Lenyűgöző” – mondta Nikolics, az AEK Athén edzője, annak kapcsán, hogy honnan merített erőt a csapata.

A játékosok tomboltak az öltözőben:

ΑΕΚ: Χαμός στα αποδυτήρια της Ένωσης μετά την ανακοίνωση του Νίκολιτς https://t.co/nOWh3Rr593 pic.twitter.com/LqTkR6EvLN — SPORT24 (@sport24) April 19, 2026

„Ez mostanában személyesen sokat jelent nekem. Ugyanakkor megismétlem, amit gyakran mondok. Talán az otthoni neveltetésem miatt, de ez egyfajta kötelesség. Természetesen senki sem mondhatja, hogy nem esik jól. Örömmel tölt el, de arra kérem őket, hogy a csapatra koncentráljanak, mert a szezon még nem ért véget. Jó úton járunk, de ez a rájátszás, és minden meccs derbi. Ezért a csapatra kell figyelni, és továbbra is úgy támogatni minket, ahogy eddig. Mi pedig megpróbáljuk ezt a pályán viszonozni” – mondta Nikolics, miután újra a nevét skandálta a görög publikum.

A Vidi korábbi trénere részvétet nyilvánított az ellenfelet vezető Razvan Lucescunak az édesapja miatt, majd kiemelte csapata harcosságát.

„Óriási az összhang a szurkolók és a csapat között. Fizikailag is rendben vagyunk, Mandalót leszámítva, aki sérült, és Jovicsnak is van egy kisebb problémája. A szurkolókkal való kapcsolat ad erőt, amellyel átlendülünk a fizikai fáradtságon. Amikor a csapathoz kerültem, megértettem, milyen elismertsége van Pereirának. Kiváló és tapasztalt játékos. Teljes mértékben bízom benne. Nagyon jól érti a játékot, és még ha nincs is százszázalékos állapotban, rendkívül intelligens. Nem panaszkodtam a keretre, de Petros és Luca nem állt rendelkezésre, Zini pedig régóta nem játszott. Ma Coitát a kispadon tartottam, hogy legyenek opcióim. Ami a keretet illeti, voltak nehézségek, szinte csoda, hogy így megoldottuk.”