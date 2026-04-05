Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A görögök szerint Varga Barnabás játékának köszönhetően az AEK Athén komolyabb esélyekkel lép pályára az Olympiakosz otthonában, mit a szezon korábbi szakaszában. A görög bajnokság rájátszása a felső házban vasárnap kezdődik, az AEK Athén, Varga Barnabás csapata az Olympiakosz ellen kezd.

Az AEK Athén úgy utazik az Olympiakosz elleni meccsre, hogy Marko Nikolics szinte teljes kerettel számolhat, egyedül Sztavrosz Piliosz hiányzik eltiltás miatt. A szerb Varga Barnabás játékára is számíthat, aki felépült bokasérüléséből. Várhatóan kezdőként kap helyet Luka Jovics mellett a támadósorban.

Varga Barnabás kezdő lehet az AEK Athén rangadóján
Fotó: AEK

Varga Barnabás csapatára a playoffban csak kemény meccsek várnak

Az AEK az előző vendégszerepléséhez képest javult formát mutat, aminek egyik fő oka a görög Sport 24 szerint a magyar csatár érkezése: jelenléte sokat segített Jovicson, és összességében is hatékonyabb lett a támadójáték.

A korábbi rangadón az AEK egyetlen csatárral, Luka Joviccsal állt fel, aki talán leggyengébb meccsét játszotta a sárga-feketék mezében. A legbeszédesebb adat, hogy egyetlen párharcot sem nyert az Olympiakosz védői ellen, akkor 2-0-ra nyertek a pireusziak.

Nikolics akkor ki is fakadt honfitársára a mérkőzés után, ami végül felrázta Jovicsot, aki kiváló gólsorozatba kezdett. Varga érkezésével stabilizálódott a kétcsatáros rendszer, amelyet Nikolics már korábban is szeretett volna alkalmazni, de az idény első felében nem volt rá lehetősége. A magyar támadó gyorsan beilleszkedett, és azonnal hatással lett az AEK játékára.

Egyik gólját éppen az Olympiakosz ellen szerezte, februárban az ő góljára válaszoltak a vendégek a 16 perces hosszabbításban. Varga általában is sokat segít a párharcok megnyerésével – mind a levegőben, mind a földön –, ami javítja a csapat labdakihozatalát, és egyben felszabadítja Jovicsot.

Varga szerepe különösen fontos lehet, ugyanis az Olympiakosz az egyik legintenzívebben letámadó csapat. A legegyszerűbb módja ennek a letámadásnak a feltörésére, ha az ellenfél mélységi labdákkal próbál operálni – üres területeket keresve, vagy olyan játékost, aki képes megtartani és leosztani a labdát a középpályán. Ez a célpont Varga lehet, aki ebben sokkal hatékonyabb, mint Jovics.

Varga kezdetése komoly segítséget jelenthet Nikolics számára, aki egyértelműen többet vár a csapatától. Varga nemcsak a játék felépítésében lehet kulcs, hanem újabb veszélyforrást jelenthet az Olympiakosz védelme számára, és megoldást kínálhat a gólszerzésre is.

Az Olympiakosz-AEK Athén meccs magyar idő szerint vasárnap 20.00 órakor kezdődik, a görög bajnokság rájátszásának első fordulójában. Az AEK 60 pontos, két ponttal előzi meg vasárnapi riválisát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!