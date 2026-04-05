Az AEK Athén úgy utazik az Olympiakosz elleni meccsre, hogy Marko Nikolics szinte teljes kerettel számolhat, egyedül Sztavrosz Piliosz hiányzik eltiltás miatt. A szerb Varga Barnabás játékára is számíthat, aki felépült bokasérüléséből. Várhatóan kezdőként kap helyet Luka Jovics mellett a támadósorban.

Varga Barnabás kezdő lehet az AEK Athén rangadóján

Fotó: AEK

Varga Barnabás csapatára a playoffban csak kemény meccsek várnak

Az AEK az előző vendégszerepléséhez képest javult formát mutat, aminek egyik fő oka a görög Sport 24 szerint a magyar csatár érkezése: jelenléte sokat segített Jovicson, és összességében is hatékonyabb lett a támadójáték.

A korábbi rangadón az AEK egyetlen csatárral, Luka Joviccsal állt fel, aki talán leggyengébb meccsét játszotta a sárga-feketék mezében. A legbeszédesebb adat, hogy egyetlen párharcot sem nyert az Olympiakosz védői ellen, akkor 2-0-ra nyertek a pireusziak.

Nikolics akkor ki is fakadt honfitársára a mérkőzés után, ami végül felrázta Jovicsot, aki kiváló gólsorozatba kezdett. Varga érkezésével stabilizálódott a kétcsatáros rendszer, amelyet Nikolics már korábban is szeretett volna alkalmazni, de az idény első felében nem volt rá lehetősége. A magyar támadó gyorsan beilleszkedett, és azonnal hatással lett az AEK játékára.

Egyik gólját éppen az Olympiakosz ellen szerezte, februárban az ő góljára válaszoltak a vendégek a 16 perces hosszabbításban. Varga általában is sokat segít a párharcok megnyerésével – mind a levegőben, mind a földön –, ami javítja a csapat labdakihozatalát, és egyben felszabadítja Jovicsot.

Varga szerepe különösen fontos lehet, ugyanis az Olympiakosz az egyik legintenzívebben letámadó csapat. A legegyszerűbb módja ennek a letámadásnak a feltörésére, ha az ellenfél mélységi labdákkal próbál operálni – üres területeket keresve, vagy olyan játékost, aki képes megtartani és leosztani a labdát a középpályán. Ez a célpont Varga lehet, aki ebben sokkal hatékonyabb, mint Jovics.

Varga kezdetése komoly segítséget jelenthet Nikolics számára, aki egyértelműen többet vár a csapatától. Varga nemcsak a játék felépítésében lehet kulcs, hanem újabb veszélyforrást jelenthet az Olympiakosz védelme számára, és megoldást kínálhat a gólszerzésre is.