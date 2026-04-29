Miután a labdarúgó Konferencia-liga küzdelmeitől elbúcsúzott, a hazai porondra győzelemmel tért vissza az AEK Athén, amely a Panathinaikosz ellen lép pályára a görög élvonal soron következő fordulójában. Varga Barnabás a legutóbbi rangadón végig a pályán volt, s minden bizonnyal ezúttal is bizalmat szavaz neki Marko Nikolics vezetőedző.

Varga Barnabás a bajnoki cím kapujában

Varga Barnabás fejfájást okoz Marko Nikolicsnak

Ahogyan arra a görög gazzetta emlékeztet, az AEK vezetőedzője azóta tudja megvalósítani kedvenc felállását, hogy megérkezett a csapathoz a Ferencvárostól Varga Barnabás. Mint írják, a magyar csatár kulcsfontosságú tényező Nikolics rendszerében, és remekül illeszkedett be Luka Jovics mellé, az angolai Zini visszatérése pedig egy újabb opciót jelent.

Három kiváló csatárunk van. Abban, amit játszani szeretnénk, a csatárok nagyon fontosak. A szezon egy részében csak Jovicsunk volt, most Varga és Zini van, és nagy a verseny. Mindannyian fontosak, különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, és ez kellemes egy edző számára”

− idézte a gazzetta Varga edzőjét, akinek ez egy „kellemes fejfájást” okoz.

Az említett oldal hozzáteszi, hogy Jovics mostanában nem teljesít az elvárt szinten, de amennyiben a vasárnapi bajnokira felépül, úgy biztosan a kezdőcsapatban lesz. Zini esetében kiváló formáról írnak, ami nem is lehet véletlen, hiszen a Konferencia-ligában duplázott, az AEK legutóbbi felkészülési mérkőzésén pedig háromszor is betalált.

Megérkezés óta a magyar válogatott támadó 17 tétmérkőzésen hat alkalommal volt eredményes és két gólpasszt is kiosztott.

„Természetesen Varga még mindig fontos szerepet játszik Nikolics terveiben, aki gólszerző képességei és hatékonysága mellett a támadásban is elvégzi a „piszkos” munkát. A felíveléseknél is jól használható, remekül fejeli le a labdákat, ezzel több helyzetet is teremt az AEK számára” − teszi hozzá a gazzetta.