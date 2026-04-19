Miután a labdarúgó Konferencialigától drámai úton búcsúzott az AEK Athén, vasárnap délután már a PAOK ellen lépett pályára a görög labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában. Varga Barnabás ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, ám csatártársa ezúttal nem Luka Jovics volt, mivel a szerb játékos összeszedett egy kisebb sérülést.

Varga Barnabás csapata a csütörtöki Konferencialiga-mérkőzésen

Fotó: Jeórjia Panagopulu / MTI/EPA/ANA-MPA

Varga Barnabás gól nélkül maradt a PAOK ellen

A magyar válogatott csatár az angolai Zini mellett kezdte meg a görög rangadót, amely hazai mezőnyfölénnyel indult, sőt a gazzetta cikke szerint Varga is tesztelte a vendégek kapusát, ám a vezetést ő sem tudta megszerezni. De aztán egy szerencsés öngóllal átszakadt a gát: a a 36. percben Tomasz Kedziora fejelt a saját kapujába.

A fordulást követően mindkettő vezetőedző változtatott a csapatán, Varga mellékszereplésével kis híján a második gól is megszületett, ám a kontratámadás nem hozta meg az eredményt. A PAOK a 73. percig jól bírta a nyomást, de aztán Aboubakary Koita megduplázta az AEK előnyét, a gólpasszt jegyző Orbelín Pineda pedig beállította a 3-0-s végeredményt.

Varga Barnabás végigjátszotta a vasárnapi találkozót, az említett oldal pedig őt is kiemelte, amikor a látottakat értékelték.

Kiváló munkát végzett Varga a labdaszerzéseknél és a támadásoknál, de nagyon jó játékot nyújtott Zini is a sprintjeivel

− olvasható az összefoglaló végén. Érdekesség, hogy a gazzetta a teljes PAOK-védelmet emelte ki, mint a mérkőzés leggyengébb láncszeme.