Az AEK Athén máris elutazott Madridba, ahol csütörtökön lép majd pályára a Konferencia-ligában. Szokatlan, hogy egy csapat két nappal a meccs előtt már utazik, de Varga Barnabás edzője, Marko Nikolics mindent megtesz a sikerért.

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén vasárnap a bajnoki címért tett nagy lépést, csütörtök este 18.45-től pedig majd a Konferencia-liga negyeddöntőjének első meccsén játszik a spanyol Rayo Vallecano ellen, Madridban. A spanyol csapat szurkolói tömegesen vásárolták a belépőket az AEK elleni, történelmi Konferencia-liga-negyeddöntőre.

Varga Barnabás csapata mindent megtesz a nemzetközi sikerért
A csütörtöki mérkőzés mind az AEK, mind a Rayo Vallecano számára történelmi jelentőségű. Az AEK mintegy 800 szurkoló támogatására számíthat, míg a spanyol klub várhatóan az összes jegyet értékesíti, így majdnem 15 ezer ember lehet majd a helyszínen.

Plusz egy napot tölt Varga Barnabás csapata Madridban

Érdemes megjegyezni, hogy az AEK 1977 óta nem jutott be európai kupasorozat elődöntőjébe, míg a madridi csapat legutóbb 2001-ben, az UEFA-kupában (ma Európa-liga) jutott el a negyeddöntőig.

A különleges meccs különleges felkészülést is jelent, ugyanis az AEK csapata már kedd este útra kelt Madridba, ahol így a szokásoktól eltérően egy nappal többet tölt majd a csapat. Marco Nikolics úgy döntött, hogy csapata egy nappal korábban érkezik meg a spanyol fővárosba, hogy jobban alkalmazkodjon a történelmi jelentőségű mérkőzés körülményeihez.

