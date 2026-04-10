Az AEK Athén nagyon nehéz helyzetből várhatja a Rayo Vallecano elleni visszavágót, Varga Barnabás csapatának háromgólos hátrányból kellene megfordítania a párharcot.

Varga Barnabás az első félidőben kapufát fejelt a Rayo Vallecano otthonában

Fotó: AEK F.C./X

Varga Barnabás fejesét kiemelte az UEFA

A Rayo már a meccs elején vezetést szerzett, de a magyar válogatott támadó a 28. percben kiegyenlíthetett volna. Egy szabadrúgást követően Varga egy tőle megszokott remek fejessel jelentkezett, ám a madridiak kapusa, Augusto Batalla elképesztő reflexmozdulattal a bal kapufára tolta a labdát.

A jelenet az UEFA figyelmét is felkeltette,

a bravúrt a játéknap három legszebb védése közé sorolták – vette észre a Magyar Nemzet.

️#UECLsaves | @Betano_PT — UEFA Conference League (@Conf_League) April 9, 2026

A mérkőzés után az AEK edzője, Marko Nikolics csalódottan értékelt, és kifogásként a pálya rossz minőségét is megemlítette. Az athéni klub közel 50 éve mutatott be olyan bravúrt a nemzetközi porondon, mint amilyenre most a párharc megfordításához szüksége lenne. 1977-ben az AEK a QPR csapatától 3-0-ra kikapott Londonban az UEFA-kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén, de a visszavágón történelmet írt – miután ledolgozta a hátrányt, 11-esekkel jutott tovább.