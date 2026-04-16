A Varga Barnabást a soraiban tudó görög együttes a Rayo Vallecano vendégeként kapott ki 3-0-ra a párharc első felvonásán, a visszavágó előtt pedig nem túl bíztató előjel számára, hogy spanyol ellenfelet legutóbb az UEFA Kupa 1988/1989-es kiírásában győzött le.

Varga Barnabás kapufát fejelt a Rayo Vallecano otthonában

Varga Barnabástól várják a csodát a görögök

A görög gazzetta.gr oldal a mérkőzés előtti felvezetőjében hangsúlyozta, hogy az AEK szerb csatára, a Real Madridban is megfordult Luka Jovics sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára a Rayo ellen, ezért elsősorban Varga feladata lesz a gólszerzés.

A görög sajtó a 31 éves magyar csatár gólerősségét méltatta,

kiemelve, hogy ezt a tulajdonságát az elmúlt három idényben remekül bizonyította a Ferencvárosban, hiszen az európai kupasorozatokban rengeteg találatot jegyzett.

Varga góljai az elmúlt három szezonban az európai kupákban:

2023/2024-es szezon: 13 mérkőzés, 9 gól

2024/2025-ös szezon: 10 mérkőzés, 7 gól

2025/2026-os szezon: 14 mérkőzés, 11 gól

Varga az elmúlt három évadban 37 európai kupameccsen (Konferencia-liga, Európa-liga, Bajnokok Ligája-selejtezők) összesen 27 alkalommal talált be, beleértve a szlovén Celje ellen szerzett gólját is, amellyel megnyitotta az utat az AEK számára a magabiztos 4-0-s győzelemhez, majd a negyeddöntőbe jutáshoz. Az a gól mindössze 3 perc alatt született, és áldás lenne, ha valami hasonló történne az AEK csapatával a Rayo elleni visszavágón – írta a fordításban bízva a görög sportportál.

Varga Barnabás vezérletével akár csodát tehet az AEK Athén a Konferencia-ligában

Története során az AEK eddig hétszer került háromgólos hátrányba egy európai kupapárharc első felvonásán, egyetlen alkalommal sikerült ezzel együtt is továbbjutnia, az UEFA Kupa 1976/77-es szezonjának negyeddöntőjében végül tizenegyespárbajban ejtette ki az angol Queens Park Rangerst.