Az AEK Athén a hátránya tudatában támadólag lépett fel, az első nagy helyzet Varga Barnabás előtt adódott, de a 12. percben kapu fölé fejesét. Egy perccel később már vezetett a görög csapat, egy nagy bedobás után Zini elé került a labda, aki a jobb felsőbe bombázott közelről.

Varga Barnabás csapata hatalamasat küzdött

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A 22. percben megint Vargát kereste egy beadás, de ellökték, ugyanakkor hiába reklamált tizenegyest a korábbi Fradi-csatár. A szögletet követően majdnem még egy gólt ledolgoztak a görögök, de sikerült blokkolni a hazaiak lövését.

Varga Barnabás folyamatosan a történések középpontjában volt

Varga az első félóra végén megint a földre került, de ezúttal sem kapott tizenegyest, sőt, reklamálásért még neki adtak sárga lapot.

A 33. percben megint Varga fejelhetett, ezúttal eltalálta a kaput, de Batalla védeni tudott.

A 35. percben Koita cselezett a tizenhatoson belül, de felvágták, ezért már tizenegyest kapott az AEK. A labda mögé Razvan Marin állt, be is lőtte, ekkor pedig már csak egy gól volt a Rayo előnye.

A folytatásban Varga Barnabással szabálytalankodtak sárga lapot érően, de folyamatosan az AEK volt támadásban, a görögök félidőre már csak egygólos hátrányban voltak.

Második félidő

A második félidő elején újabb gólt szerzett az AEK, Zini ezúttal fejjel volt eredményes, ezzel pedig minden kezdődhetett előlről az 51. percben. A kérdés az volt, innen mennyire tudnak felpörögni a spanyolok, hiszen a görögök már így is a maximális fordulatszámon voltak.

A Rayo kettőt is cserélt a folytatásban, ez pedir már összességében a harmadik változtatás volt Inigo Pérez csapatában.

Közel volt a csodához az AEK Athén

Fotó: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / SOOC / SOOC

A 60. percben szépített a Rayo: Isi Palazón egy szép labdaátvétel után került helyzetbe, a csapatkapitány szépen a bal felsőbe helyezett, ezzel összesítésben megint a spanyolok voltak előnyben, 4-3-mal.

A 66. percben Zini kapott egy beadást a kapu torkában, de valahogy mellé pörgette a labdát.

A 70. percben Varga beadása után Zini fejelhetett, de a gólvonalról kivágták a labdát a védők. A meccs hajrájában is nyomtak a görögök, de az igazán nagy helyzetek ezúttal nem jöttek.