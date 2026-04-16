Az AEK Athén a hátránya tudatában támadólag lépett fel, az első nagy helyzet Varga Barnabás előtt adódott, de a 12. percben kapu fölé fejesét. Egy perccel később már vezetett a görög csapat, egy nagy bedobás után Zini elé került a labda, aki a jobb felsőbe bombázott közelről.
A 22. percben megint Vargát kereste egy beadás, de ellökték, ugyanakkor hiába reklamált tizenegyest a korábbi Fradi-csatár. A szögletet követően majdnem még egy gólt ledolgoztak a görögök, de sikerült blokkolni a hazaiak lövését.
Varga Barnabás folyamatosan a történések középpontjában volt
Varga az első félóra végén megint a földre került, de ezúttal sem kapott tizenegyest, sőt, reklamálásért még neki adtak sárga lapot.
A 33. percben megint Varga fejelhetett, ezúttal eltalálta a kaput, de Batalla védeni tudott.
A 35. percben Koita cselezett a tizenhatoson belül, de felvágták, ezért már tizenegyest kapott az AEK. A labda mögé Razvan Marin állt, be is lőtte, ekkor pedig már csak egy gól volt a Rayo előnye.
A folytatásban Varga Barnabással szabálytalankodtak sárga lapot érően, de folyamatosan az AEK volt támadásban, a görögök félidőre már csak egygólos hátrányban voltak.
Második félidő
A második félidő elején újabb gólt szerzett az AEK, Zini ezúttal fejjel volt eredményes, ezzel pedig minden kezdődhetett előlről az 51. percben. A kérdés az volt, innen mennyire tudnak felpörögni a spanyolok, hiszen a görögök már így is a maximális fordulatszámon voltak.
A Rayo kettőt is cserélt a folytatásban, ez pedir már összességében a harmadik változtatás volt Inigo Pérez csapatában.
A 60. percben szépített a Rayo: Isi Palazón egy szép labdaátvétel után került helyzetbe, a csapatkapitány szépen a bal felsőbe helyezett, ezzel összesítésben megint a spanyolok voltak előnyben, 4-3-mal.
A 66. percben Zini kapott egy beadást a kapu torkában, de valahogy mellé pörgette a labdát.
A 70. percben Varga beadása után Zini fejelhetett, de a gólvonalról kivágták a labdát a védők. A meccs hajrájában is nyomtak a görögök, de az igazán nagy helyzetek ezúttal nem jöttek.
A 87. percben megint Vargát gyalulták le, aki csak nagy nehézségek árán tudott felkelni, de tizenegyest megint nem kapott. A hosszabbítás hat perc volt: itt is megtett mindent az AEK, végül a spanyolok kapufáig jutottak egy kapushiba után, de ez sem bosszulta meg magát, végül 4–3-as összesítéssel a spanyolok jutottak a legjobb négy közé.
Konferencia-liga, negyeddöntő, visszavágó:
Fiorentina (olasz)-Crystal Palace (angol) 2-1 (1-1)
gól: Gudmundsson (30., 11-esből), Ndour (53.), illetve Sarr (17.)
Továbbjutott: a Crystal Palace, 4-2-es összesítéssel.
Strasbourg (francia)-FSV Mainz (német) 4-0 (2-0)
gól: Nanasi (26.), Ouatarra (35.), Ensico (69.), Emegha (74.)
Továbbjutott: a Strasbourg, 4-2-es összesítéssel.
AEK Athén (görög)-Rayo Vallecano (spanyol) 3-1 (2-0)
gól: Zini (13., 51.), Marin (36., 11-esből), illetve Palazon (60.)
Továbbjutott: a Rayo Vallecano, 4-3-as összesítéssel.
AZ Alkmaar (holland)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-2 (0-0)
gól: Jensen (73.), Sin (80.), illetve Alisson (58.), Luca Meirelles (83.)
Továbbjutott: a Sahtar Donyeck, 5-2-es összesítéssel.