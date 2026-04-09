Varga Barnabás csapata remek előjelekkel készülhetett a Rayo Vallecano elleni madridi mérkőzésre. Az AEK Athén múlt hétvégén 1-0-ra megnyerte az Olympiakosz otthonában rendezett szuperrangadót, ezzel Marko Nikolcs csapata öt pontra növelte előnyét a görög bajnokság élén.

Varga Barnabással remek üzletet csinált az AEK Athén

Fotó: AEK Athén/Facebook

Az Olympiakosz elleni meccset Varga Barnabás is végigjátszotta, aki a magyar válogatott felkészülési mérkőzései előtt kisebb bokasérülést szenvedett, ezért ki kellett hagynia a szlovénok és a görögök elleni összecsapásokat.

Varga Barnabás kapufáig jutott az első félidőben

A 31 éves magyar válogatott támadó januárban igazolt a görög csapathoz, azóta 14 meccsen hat gólt lőtt és két gólpasszt adott. A Konferencia-ligában eddig egy meccset játszott az AEK Athén színeiben, akkor góllal vette ki a részét a szlovén NK Celje felett aratott négygólos nyolcaddöntős győzelemből.

Az AEK közel harminc év után érdekelt egy európai kupasorozat negyeddöntőjében, legutóbb a Kupagyőztesek Európa Kupájának 1997/98-as kiírásában volt érdekelt a legjobb nyolc között, akkor a Lokomotiv Moszkva együttesével szemben búcsúzott.

A görög csapat nagy reményekkel érkezett Madridba, azonban borzalmasan kezdte a meccset, ugyanis a Rayo már a második percben megszerezte a vezetést egy gyönyörű góllal.

A bal szélen felfutó Alvaro Garcia kapott egy elképesztő indítást, majd az alapvonalról visszakészítette a labdát a második hullámban érkező Ilias Akhomach elé, a marokkói támadó pedig kilenc méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-0).

A Rayo Vallecano az első helyzetéből megszerezte a vezetést

Fotó: Rayo Vallecano/X

A folytatásban próbálkozott a görög csapat, de igazán nagyon helyzetig nem tudott eljutni, ellenben a madridi gárda a 20. percben egy egészen parádés gólt. Egy bal oldali szöglet után rossz helyre fejelték ki a labdát a vendégek, a kipattanóra érkező Akhomach kapásból visszalőtte ezt, amit nem talált el rendesen, de az ötösön álló Florian Lejeune egy parádés mozdulattal a kapu jobb oldalába sarkazta a labdát. Azonban a szezon egyik legszebb gólját egy perccel később érvénytelenítették, ugyanis a sarkazás pillanatában egy spanyol játékos lesen tartózkodott, a játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy akadályozta a kilátásában az AEK Athén kapusát.

A görög csapat első ziccerére a 29. percig kellett várni.

Ekkor egy kapu elé betekert szabadrúgásra Varga Barnabás robbant be a kapu elé, a magyar válogatott támadó nyolc méterről a bal alsó sarok irányába fejelt, de Augusto Batalla hatalmas bravúrral kapufára tudta tolna a labdát, a kipattanót pedig Aboubakary Koita nem tudta közelről a kapuba pofozni.