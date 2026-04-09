A labdarúgó Konferencia-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén a spanyol Rayo Vallecano 3-0-ra legyőzte a görög AEK Athén csapatát a madridi Vallecas Stadionban. A görög csapatban kezdőként lépett pályára a magyar válogatott Varga Barnabás, aki az első félidőben kapufáig jutott a madridi csapat otthonában.

Varga Barnabás csapata remek előjelekkel készülhetett a Rayo Vallecano elleni madridi mérkőzésre. Az AEK Athén múlt hétvégén 1-0-ra megnyerte az Olympiakosz otthonában rendezett szuperrangadót, ezzel Marko Nikolcs csapata öt pontra növelte előnyét a görög bajnokság élén. 

Fotó: AEK Athén/Facebook

Az Olympiakosz elleni meccset Varga Barnabás is végigjátszotta, aki a magyar válogatott felkészülési mérkőzései előtt kisebb bokasérülést szenvedett, ezért ki kellett hagynia a szlovénok és a görögök elleni összecsapásokat.

Varga Barnabás kapufáig jutott az első félidőben 

A 31 éves magyar válogatott támadó januárban igazolt a görög csapathoz, azóta 14 meccsen hat gólt lőtt és két gólpasszt adott. A Konferencia-ligában eddig egy meccset játszott az AEK Athén színeiben, akkor góllal vette ki a részét a szlovén NK Celje felett aratott négygólos nyolcaddöntős győzelemből. 

Az AEK közel harminc év után érdekelt egy európai kupasorozat negyeddöntőjében, legutóbb a Kupagyőztesek Európa Kupájának 1997/98-as kiírásában volt érdekelt a legjobb nyolc között, akkor a Lokomotiv Moszkva együttesével szemben búcsúzott.

A görög csapat nagy reményekkel érkezett Madridba, azonban borzalmasan kezdte a meccset, ugyanis a Rayo már a második percben megszerezte a vezetést egy gyönyörű góllal. 

A bal szélen felfutó Alvaro Garcia kapott egy elképesztő indítást, majd az alapvonalról visszakészítette a labdát a második hullámban érkező Ilias Akhomach elé, a marokkói támadó pedig kilenc méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-0). 

A Rayo Vallecano az első helyzetéből megszerezte a vezetést
Fotó: Rayo Vallecano/X

A folytatásban próbálkozott a görög csapat, de igazán nagyon helyzetig nem tudott eljutni, ellenben a madridi gárda a 20. percben egy egészen parádés gólt. Egy bal oldali szöglet után rossz helyre fejelték ki a labdát a vendégek, a kipattanóra érkező Akhomach kapásból visszalőtte ezt, amit nem talált el rendesen, de az ötösön álló Florian Lejeune egy parádés mozdulattal a kapu jobb oldalába sarkazta a labdát. Azonban a szezon egyik legszebb gólját egy perccel később érvénytelenítették, ugyanis a sarkazás pillanatában egy spanyol játékos lesen tartózkodott, a játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy akadályozta a kilátásában az AEK Athén kapusát. 

A görög csapat első ziccerére a 29. percig kellett várni. 

Ekkor egy kapu elé betekert szabadrúgásra Varga Barnabás robbant be a kapu elé, a magyar válogatott támadó nyolc méterről a bal alsó sarok irányába fejelt, de Augusto Batalla hatalmas bravúrral kapufára tudta tolna a labdát, a kipattanót pedig Aboubakary Koita nem tudta közelről a kapuba pofozni. 

Varga Barnabás az első félidőben kapufát fejelt a Rayo Vallecano otthonában
Fotó: AEK F.C./X

Öt perc múlva még ennél is nagyobb helyzetet hagyott ki az AEK Athén. Egy óriási védelmi hiba után Aboubakary Koita csapott le a labdára és egy az egyben mehetett ziccerben. Azonban a mauritániai támadó az utolsó pillanatban megbotlott labdavezetés közben, így lövés helyett ráesett Batallára, a Raya Vallecano kapusára. 

Aboubakary Koita egyedül megnyerhette volna a meccset az AEK Athénnak
Fotó: Rayo Vallecano/X

A 43. percben ismét hatalmas görög ziccer maradt ki. Sztavrosz Piliosz kapott tökéletes kiugratást a bal szélen, a középre centerezett labdájára Koita érkezett, aki hét méterről kapura belsőzött, de a közeli lövését a bevetődő Pep Chavarria blokkolni tudta. 

A kihagyott ziccerek miatt aztán a futball megbüntette a görög csapatot az első félidő végén. 

A gólszerző Ilias Akhomach cselezte be magát a tizenhatoson belülre, a lövését Thomas Strakosha középre ütötte ki, a kipattanóra érkező Unai Lopez pedig közelről a kapuba belsőzött (2-0).

​Varga Barnabás sárga lapot kapott

A második félidőt lendületesen kezdte a görög csapat, de nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. A szépítésre az 59. percben lett volna lehetősége az AEK Athénnak, de Lazarosz Rota 19 méteres szabadrúgása pár centivel elkerülte a bal felső sarkot. 

A 61. percben Varga Barnabás kapott sárga lapot, miután egy labdaszerzési kísérlet következtében rátaposott Pedro Diaz sarkára. 

A 72. percben Marko Nikolics lecserélte a magyar válogatott támadót, így Varga Barnabás már csak a kispadról nézhette, hogy Filipe Relvas kezezése után tizenegyest kapott a madridi csapat, amit aztán Isi Palazon higgadtan a bal alsó sarokba lőtt (3-0). 

Az utolsó húsz percben az AEK Athén mindent megtett a szépítésért, a 92. percben a Varga Barnabás helyére beállt Zini fejelhetett volna gólt egy szöglet után, de az angolai játékos próbálkozása pár centivel elkerülte a Rayo kapuját, így a görög csapat háromgólos vereséget szenvedett és csodára lenne szüksége a továbbjutás kiharcolásához.

Konferencia-liga, negyeddöntő, első mérkőzés:
Rayo Vallecano (spanyol)-AEK Athén (görög) 3-0 (2-0)
gólszerzők: Akhomach (2.), Unai Lopez (45+2.), Palazon (74.-tizenegyesből)

A görög együttesnek legutóbb az UEFA Kupa 1976/77-es idényében sikerült továbbjutnia a negyeddöntőből, a Queens Park Rangersszel szemben sikerült neki a bravúr.

