Olyannyira nem, hogy a klub elnöke, Mariosz Iliopulosz azonnal a pályára sietett, hogy vigasztalja Marko Nikolicsot és az AEK Athén játékosait a Rayo Vallecano elleni mérkőzés után. Varga Barnabás csapata hatalmasat küzdött, közel volt a hosszabbítás és az esély, hogy bejussanak a Konferencia-liga elődöntőjébe.

Varga Barnabás csapata közel volt a szenzációhoz

„Nagyon közel voltunk hozzá, láttam az összefoglalókat és a felvételeket is, tényleg hajszálon múlt. Mindkét mérkőzésen rendkívül kiélezett csatát vívtunk. Nagyon büszkék vagyunk magunkra, júliusban kezdtük, és idáig jutottunk” – mondta Marko Nikolics, aki már a hétvégi bajnokira is előre tekintett. „Megígérjük, hogy vasárnap is harcolni fogunk, számunkra minden meccs derbi. Mi kezdtük elsőként a selejtezőket, és végül a görög csapatok közül utolsóként estünk ki. A játékosok mindent beleadtak. Tudom, hogy komoly újraszervezésre lesz szükség, meg kell találnunk a megoldásokat a hiányzók pótlására” – mondta Nikolics. A szerb tréner a meccs után elmondta, büszke a csapatára, a 3–1-es sikerre és a csapata elképesztő teljesítményére, amely végül nem volt elég az elődöntőbe jutáshoz.

„Emelt fővel hagyjátok el ma a pályát. Büszkék lehettek az utatokra és arra, amit elértetek. Tartsátok magasan a fejeteket, és menjetek tovább, mert nehéz mérkőzés vár ránk a következő napokban” – mondta a játékosoknak a meccs után.

Varga Barnabás is szóba került

A szakember az AEK idei európai szereplését „hihetetlennek” nevezte, és már a bajnoki hajrára is előretekintett. „Csodálatos meccset játszottunk fantasztikus, otthoni környezetben. Azt mondtam a játékosoknak, hogy ez az európai menetelés hihetetlen volt. Egy olyan csapatról beszélünk, amelyet nyár óta építünk újjá. Büszkék lehetünk, és örülök, hogy a szurkolók is így látták. „Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, néhányat kihagytunk, elkövettünk egy nagy taktikai hibát, amit az ellenfél megbüntetett. Tapasztalt csapatról van szó, amely képes letámadni, területet nyitni és gólt szerezni. A játékosok elképesztő munkát végeztek. Büszkék lehetünk. Nem érdemeltük meg, hogy kiesünk, de az európai szereplésünk itt véget ért. Most a PAOK elleni nehéz mérkőzésre koncentrálunk” – mondta Nikolics, aki szerint elfogyott az erő a hajrára