Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Várhatóan teljesen megtelik majd a Vallecas Stadion az AEK Athén elleni meccsre, ugyanis hatalmas sorok alakultak ki a Rayo Vallecano stadionjánál. Varga Barnabás csapata csütörtök este lép majd pályára a Konferencia-liga negyeddöntőjében.

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén vasárnap a bajnoki címért tett nagy lépést, csütörtök este 18.45-től pedig majd a Konferencia-liga negyeddöntőjének első meccsén játszik a spanyol Rayo Vallecano ellen, Madridban. A spanyol csapat szurkolói tömegesen vásárolták a belépőket az AEK elleni, történelmi Konferencia-liga-negyeddöntőre.

Varga Barnabás nevét skandálták az AEK-szurkolók
Varga Barnabás csapata, az AEK Athén történelmi meccse készül
Fotó: AEK Athén/Facebook

Történelmi meccs vár Varga Barnabás csapatára

A csütörtöki mérkőzés mind az AEK, mind a Rayo Vallecano számára történelmi jelentőségű. Az AEK mintegy 800 szurkoló támogatására számíthat, míg a spanyol klub várhatóan az összes jegyet értékesíti, így majdnem 15 ezer ember lehet majd a helyszínen.

Ezt jól mutatta a hétfői helyzet is Vallecasban, ahol a Rayo drukkerei gyakorlatilag pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket. Egy videó szerint hatalmas sor alakult ki a jegypénztáraknál.

Érdemes megjegyezni, hogy az AEK 1977 óta nem jutott be európai kupasorozat elődöntőjébe, míg a madridi csapat legutóbb 2001-ben, az UEFA-kupában (ma Európa-liga) jutott el a negyeddöntőig.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!