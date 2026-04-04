Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A görög labdarúgó-bajnokság hajrája szinte mindig izgalmas, de az idei szezon különösen kiélezett küzdelmet ígér. Ugyan a Ferencvárostól télen az AEK Athén csapatához igazoló Varga Barnabás klubja megnyerte az alapszakaszt, de a nagy izgalmak csak most következnek. Jön a görög Szuperliga rájátszása, amelynek rendszere sokak szerint a magyar NB I-ben is új lendületet adhatna a bajnokságnak, mutatjuk, miért.

A görög Szuperliga alapszakasza után a bajnokság három részre bomlik. A legjobb négy csapat – idén az AEK Athén (Varga Barnabás csapata), az Olympiakosz, a PAOK és a Panathinaikosz – a bajnoki rájátszásban folytatja, ahol eldől a bajnoki cím sorsa. A középmezőny (5–8. hely) külön „európai playoffot”, az utolsó, még nemzetközi kupaindulást jelentő helyért, míg az alsóház (9–14. hely) értelemszerűen a kiesés elkerüléséért küzd. Ez a rendszer lényegében három mini-bajnokságot hoz létre, amelyekben minden csapat a saját szintjén játszik, igen kiélezett meccseket.

Fotó: AEK
Varga Barnabás csapatára hat döntőnek beillő meccs vár
Fotó: AEK

Varga Barnabás azonnal bajnok lehet – hat meccsen dől el a bajnoki cím

A felsőházi rájátszás különösen feszült. A négy élcsapat oda-vissza játszik egymással, így összesen hat forduló dönt a bajnoki címről. Az alapszakaszban szerzett pontokat magukkal viszik, így már az indulásnál is minimális különbségek vannak.

A jelenlegi állás szerint az AEK 60 ponttal vezet, mögötte az Olympiakosz 58, a PAOK 57, míg a Panathinaikosz 49 ponttal várja a rajtot.

Vagyis az első három hely között szinte hajszálnyi a különbség, ami garantálja a drámai befejezést. A rájátszás április 4–5-én indul, majd az orotodox húsvét miatt egy hét szünet következik. A második fordulót április 18–19-én rendezik, ezt követően május elején folytatódik a sorozat, majd a hajrában négy meccs következik szinte megszakítás nélkül, köztük egy hétközi fordulóval.

A program már ismert: az első körben rögtön rangadók jönnek, az Olympiakosz az AEK-kel, míg a PAOK a Panathinaikosszal találkozik. A hat forduló során mindenki mindenkivel kétszer játszik, a záró játéknapon pedig akár közvetlen bajnoki döntőnek is beillő mérkőzések jöhetnek.

A felsőház menetrendje:

Április 5.:

  • Olympiakosz–AEK 
  • PAOK–Panathinaikosz

Április 19.:

  • AEK–PAOK
  • Panathinaikosz–Olympiakosz

Május 3.:

  • Panathinaikosz–AEK
  • PAOK–Olympiakosz

Május 10.:

  • AEK–Panathinaikosz
  • Olympiakosz–PAOK

Május 13.:

  • Olympiakosz–Panathinaikosz
  • PAOK–AEK

Május 17.:

  • AEK–Olympiakosz
  • Panathinaikosz–PAOK

Hány meccset játszanak a görög csapatok?

A görög rendszer egyik érdekessége, hogy az alapszakasz után sem nő meg drasztikusan a terhelés. A 14 csapatos liga alapszakaszában mindenki 26 mérkőzést játszik. Ehhez jön hozzá:

  • a felsőházban: +6 meccs, ami összesen 32
  • a középső részben: szintén +6 meccs, ami összesen 32
  • az alsóházban: +10 mérkőzés (oda-vissza hat csapat között), ami összesen 36.

Vagyis a bajnoki címért küzdő csapatok nem játszanak többet, mégis jóval nagyobb a tét minden találkozón.

Varga Barnabás ismét kezdő volt az AEK Athén bajnokiján
Varga Barnabás első nekifutásra lehet görög bajnok az AEK Athén csapatával
Fotó: X/AEK F.C.

Miért izgalmasabb ez a rendszer?

A görög modell legnagyobb előnye, hogy megszünteti az esetlegesen tét nélküli meccseket. Az alapszakasz után minden csapat hasonló erősségű ellenfelekkel találkozik, és minden pont közvetlenül számít. A felsőházban gyakorlatilag egy új, hatfordulós bajnokság kezdődik, ahol minden meccs rangadó – és nem csak a bajnoki cím a tét. A görög bajnokságból az első két csapat a Bajnokok Ligájában, a harmadik az Európa-ligában, a negyedik a Konferencia-ligában indulhat, annak a csoportkörében vagy valamelyik selejtezős szakaszában.

A középső szakaszban induló csapatoknak az európai kupaszereplés – egészen pontosan a Konferencia-liga selejtezője – a tét. Abban az esetben, ha a hazai kupát a top 4 csapatok egyik viszi el, ugyanis a görög csapatok közül öt indulhat a nemzetközi kupákban, köztük a kupagyőztes is. Az alsóházban a kiesés elkerülése ad extra motivációt a csapatoknak.

Átültethető lenne ez az NB I-re?

A magyar bajnokságban régóta visszatérő probléma, hogy a szezon második felében sokszor ellaposodik a verseny. A Ferencváros dominanciája mellett gyakran már hetekkel a vége előtt eldől a bajnoki cím, miközben a középmezőnyben több csapat számára minimális a tét.

Egy göröghöz hasonló rendszer ezen változtathatna. A 12 csapatos NB I esetében például könnyen kialakítható lenne egy háromszekciós rájátszás négy-négy-négy csapattal, de egy létszámemeléssel a görög példa is másolható lenne. Igaz, a magyar bajnokságból csak négy csapat indulhat a nemzetközi porondon.

A felsőházban a bajnoki címért menne a harc, ahol a legjobb csapatok egymás ellen játszanának, ami növelné a rangadók számát és a nézettséget is, míg az alsóházban a kiesés elleni küzdelem maradna a középpontban.

A görög példa jól mutatja, hogy nem feltétlenül több mérkőzésre, hanem jobb struktúrára van szükség. A bajnoki cím sorsa hat meccsen dől el, mégis sokkal intenzívebb és kiszámíthatatlanabb a verseny. Arról nem is beszélve, hogy a magyar bajnokságban 33 meccs jut minden csapatnak, ráadásul a 2+1-es idegenbeli, illetve otthoni meccsaránnyal az esélyegyenlőség sem valósul meg. Az NB I-hez viszonyítva a kiesés elől menekülő csapatoknak három meccsel lenne több, a bajnoki címre hajtóknak eggyel kevesebb.

Ez azért is érdekes, mert a Ferencváros esete például jól mutatja, mennyire túlhajszolt tud lenni egy nemzetközi porondon is érdekelt csapat játékosa. A 33 bajnoki mellett 18 nemzetközi kupameccset teljesített a Fradi, a Magya Kupában pedig hat meccs jöhet össze ha döntőbe jutnak a zöld-fehérek. Így a válogatott meccsek nélkül tartunk 57 találkozónál.

A görög modell nem tökéletes, de egy dolgot biztosan tud: fenntartja az érdeklődést a szezon végéig. Miközben Varga Barnabás csapata Görögországban élet-halál meccsekre készül a hajrában, addig az NB I-ben sokszor már csak formalitás a bajnokság vége.

Varga Barnabás ott volt az AEK edzésén, a mozgása árulkodik az állapotáról
Megdöbbentő bejelentést tett Varga Barnabás athéni klubtársa
Varga Barnabás sérülése miatt már a bajnoki címet féltik Athénban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!