A görög Szuperliga alapszakasza után a bajnokság három részre bomlik. A legjobb négy csapat – idén az AEK Athén (Varga Barnabás csapata), az Olympiakosz, a PAOK és a Panathinaikosz – a bajnoki rájátszásban folytatja, ahol eldől a bajnoki cím sorsa. A középmezőny (5–8. hely) külön „európai playoffot”, az utolsó, még nemzetközi kupaindulást jelentő helyért, míg az alsóház (9–14. hely) értelemszerűen a kiesés elkerüléséért küzd. Ez a rendszer lényegében három mini-bajnokságot hoz létre, amelyekben minden csapat a saját szintjén játszik, igen kiélezett meccseket.
Varga Barnabás azonnal bajnok lehet – hat meccsen dől el a bajnoki cím
A felsőházi rájátszás különösen feszült. A négy élcsapat oda-vissza játszik egymással, így összesen hat forduló dönt a bajnoki címről. Az alapszakaszban szerzett pontokat magukkal viszik, így már az indulásnál is minimális különbségek vannak.
A jelenlegi állás szerint az AEK 60 ponttal vezet, mögötte az Olympiakosz 58, a PAOK 57, míg a Panathinaikosz 49 ponttal várja a rajtot.
Vagyis az első három hely között szinte hajszálnyi a különbség, ami garantálja a drámai befejezést. A rájátszás április 4–5-én indul, majd az orotodox húsvét miatt egy hét szünet következik. A második fordulót április 18–19-én rendezik, ezt követően május elején folytatódik a sorozat, majd a hajrában négy meccs következik szinte megszakítás nélkül, köztük egy hétközi fordulóval.
A program már ismert: az első körben rögtön rangadók jönnek, az Olympiakosz az AEK-kel, míg a PAOK a Panathinaikosszal találkozik. A hat forduló során mindenki mindenkivel kétszer játszik, a záró játéknapon pedig akár közvetlen bajnoki döntőnek is beillő mérkőzések jöhetnek.
A felsőház menetrendje:
Április 5.:
- Olympiakosz–AEK
- PAOK–Panathinaikosz
Április 19.:
- AEK–PAOK
- Panathinaikosz–Olympiakosz
Május 3.:
- Panathinaikosz–AEK
- PAOK–Olympiakosz
Május 10.:
- AEK–Panathinaikosz
- Olympiakosz–PAOK
Május 13.:
- Olympiakosz–Panathinaikosz
- PAOK–AEK
Május 17.:
- AEK–Olympiakosz
- Panathinaikosz–PAOK
Hány meccset játszanak a görög csapatok?
A görög rendszer egyik érdekessége, hogy az alapszakasz után sem nő meg drasztikusan a terhelés. A 14 csapatos liga alapszakaszában mindenki 26 mérkőzést játszik. Ehhez jön hozzá:
- a felsőházban: +6 meccs, ami összesen 32
- a középső részben: szintén +6 meccs, ami összesen 32
- az alsóházban: +10 mérkőzés (oda-vissza hat csapat között), ami összesen 36.
Vagyis a bajnoki címért küzdő csapatok nem játszanak többet, mégis jóval nagyobb a tét minden találkozón.
Miért izgalmasabb ez a rendszer?
A görög modell legnagyobb előnye, hogy megszünteti az esetlegesen tét nélküli meccseket. Az alapszakasz után minden csapat hasonló erősségű ellenfelekkel találkozik, és minden pont közvetlenül számít. A felsőházban gyakorlatilag egy új, hatfordulós bajnokság kezdődik, ahol minden meccs rangadó – és nem csak a bajnoki cím a tét. A görög bajnokságból az első két csapat a Bajnokok Ligájában, a harmadik az Európa-ligában, a negyedik a Konferencia-ligában indulhat, annak a csoportkörében vagy valamelyik selejtezős szakaszában.
A középső szakaszban induló csapatoknak az európai kupaszereplés – egészen pontosan a Konferencia-liga selejtezője – a tét. Abban az esetben, ha a hazai kupát a top 4 csapatok egyik viszi el, ugyanis a görög csapatok közül öt indulhat a nemzetközi kupákban, köztük a kupagyőztes is. Az alsóházban a kiesés elkerülése ad extra motivációt a csapatoknak.
Átültethető lenne ez az NB I-re?
A magyar bajnokságban régóta visszatérő probléma, hogy a szezon második felében sokszor ellaposodik a verseny. A Ferencváros dominanciája mellett gyakran már hetekkel a vége előtt eldől a bajnoki cím, miközben a középmezőnyben több csapat számára minimális a tét.
Egy göröghöz hasonló rendszer ezen változtathatna. A 12 csapatos NB I esetében például könnyen kialakítható lenne egy háromszekciós rájátszás négy-négy-négy csapattal, de egy létszámemeléssel a görög példa is másolható lenne. Igaz, a magyar bajnokságból csak négy csapat indulhat a nemzetközi porondon.
A felsőházban a bajnoki címért menne a harc, ahol a legjobb csapatok egymás ellen játszanának, ami növelné a rangadók számát és a nézettséget is, míg az alsóházban a kiesés elleni küzdelem maradna a középpontban.
A görög példa jól mutatja, hogy nem feltétlenül több mérkőzésre, hanem jobb struktúrára van szükség. A bajnoki cím sorsa hat meccsen dől el, mégis sokkal intenzívebb és kiszámíthatatlanabb a verseny. Arról nem is beszélve, hogy a magyar bajnokságban 33 meccs jut minden csapatnak, ráadásul a 2+1-es idegenbeli, illetve otthoni meccsaránnyal az esélyegyenlőség sem valósul meg. Az NB I-hez viszonyítva a kiesés elől menekülő csapatoknak három meccsel lenne több, a bajnoki címre hajtóknak eggyel kevesebb.
Ez azért is érdekes, mert a Ferencváros esete például jól mutatja, mennyire túlhajszolt tud lenni egy nemzetközi porondon is érdekelt csapat játékosa. A 33 bajnoki mellett 18 nemzetközi kupameccset teljesített a Fradi, a Magya Kupában pedig hat meccs jöhet össze ha döntőbe jutnak a zöld-fehérek. Így a válogatott meccsek nélkül tartunk 57 találkozónál.
A görög modell nem tökéletes, de egy dolgot biztosan tud: fenntartja az érdeklődést a szezon végéig. Miközben Varga Barnabás csapata Görögországban élet-halál meccsekre készül a hajrában, addig az NB I-ben sokszor már csak formalitás a bajnokság vége.