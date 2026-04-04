A görög Szuperliga alapszakasza után a bajnokság három részre bomlik. A legjobb négy csapat – idén az AEK Athén (Varga Barnabás csapata), az Olympiakosz, a PAOK és a Panathinaikosz – a bajnoki rájátszásban folytatja, ahol eldől a bajnoki cím sorsa. A középmezőny (5–8. hely) külön „európai playoffot”, az utolsó, még nemzetközi kupaindulást jelentő helyért, míg az alsóház (9–14. hely) értelemszerűen a kiesés elkerüléséért küzd. Ez a rendszer lényegében három mini-bajnokságot hoz létre, amelyekben minden csapat a saját szintjén játszik, igen kiélezett meccseket.

Varga Barnabás csapatára hat döntőnek beillő meccs vár

Fotó: AEK

Varga Barnabás azonnal bajnok lehet – hat meccsen dől el a bajnoki cím

A felsőházi rájátszás különösen feszült. A négy élcsapat oda-vissza játszik egymással, így összesen hat forduló dönt a bajnoki címről. Az alapszakaszban szerzett pontokat magukkal viszik, így már az indulásnál is minimális különbségek vannak.

A jelenlegi állás szerint az AEK 60 ponttal vezet, mögötte az Olympiakosz 58, a PAOK 57, míg a Panathinaikosz 49 ponttal várja a rajtot.

Vagyis az első három hely között szinte hajszálnyi a különbség, ami garantálja a drámai befejezést. A rájátszás április 4–5-én indul, majd az orotodox húsvét miatt egy hét szünet következik. A második fordulót április 18–19-én rendezik, ezt követően május elején folytatódik a sorozat, majd a hajrában négy meccs következik szinte megszakítás nélkül, köztük egy hétközi fordulóval.

A program már ismert: az első körben rögtön rangadók jönnek, az Olympiakosz az AEK-kel, míg a PAOK a Panathinaikosszal találkozik. A hat forduló során mindenki mindenkivel kétszer játszik, a záró játéknapon pedig akár közvetlen bajnoki döntőnek is beillő mérkőzések jöhetnek.

A felsőház menetrendje:

Április 5.:

Olympiakosz–AEK

PAOK–Panathinaikosz

Április 19.:

AEK–PAOK

Panathinaikosz–Olympiakosz

Május 3.:

Panathinaikosz–AEK

PAOK–Olympiakosz

Május 10.:

AEK–Panathinaikosz

Olympiakosz–PAOK

Május 13.:

Olympiakosz–Panathinaikosz

PAOK–AEK

Május 17.:

AEK–Olympiakosz

Panathinaikosz–PAOK

Hány meccset játszanak a görög csapatok?

A görög rendszer egyik érdekessége, hogy az alapszakasz után sem nő meg drasztikusan a terhelés. A 14 csapatos liga alapszakaszában mindenki 26 mérkőzést játszik. Ehhez jön hozzá:

a felsőházban: +6 meccs, ami összesen 32

a középső részben: szintén +6 meccs, ami összesen 32

az alsóházban: +10 mérkőzés (oda-vissza hat csapat között), ami összesen 36.

Vagyis a bajnoki címért küzdő csapatok nem játszanak többet, mégis jóval nagyobb a tét minden találkozón.