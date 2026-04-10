Varga Barnabás csapata, a görög AEK Athén súlyos vereséget szenvedett a spanyol Rayo Vallecano otthonában a labdarúgó Konferencialiga negyeddöntőjében. A csütörtöki odavágón a magyar válogatott támadó kapufáig jutott, azonban Görögországban őt is elővették a csapat gyenge teljesítménye végett.

Varga Barnabás és Luka Jovics duója ezúttal nem tudott villogni

Varga Barnabás lenne a hibás?

„Az AEK minden csapdát benyelt, amit a Ray Vallecano állított, és szívszorító, 3-0-s vereséget szenvedett a Vallecas stadionban. A Jovics-Varga páros nem működött, Koita reménytelenül pontatlan volt, azonban semmi sem lehetetlen”− kezdődik a Sport24 cikke, amely azt a megállapítást tette, hogy Varga Barnabás és Luka Jovics sokkal inkább volt a szemlélője, mint a résztvevője a felállt védelem elleni játéknak.

Véleményük szerint a csatárpáros nem tud együttműködni, ez a probléma pedig akkor mutatkozik meg különösen, amikor a szerbnek egyáltalán nincs jó napja.

A magyar támadó egy befejező csatár, az AEK nem azért fizetett ki érte egy vagyont, hogy szervezze a játékot, hanem a góljaiért. Viszont amikor a labda nem jut a lábára vagy a fejére, akkor rövidre zár − teszik hozzá.

Pozitívumként hozták fel, hogy rögzített szituációban Varga és Jovics is veszélyes, azonban utóbbi a Rayo Vallecano ellen különösen rosszul játszott, ráadásul a visszavágón eltiltás miatt nem léphet pályára, így különösen érdekes lesz a párharc második mérkőzése.

A Sport24 Jovics eltiltása miatt „átmenetileg lezártnak” tekinti a csatárpárost, s kíváncsian várja, hogy a Videoton korábbi vezetőedzője, Marko Nikolics mit tervez a visszavágóra. Vargáék a hétvégén nem játszanak bajnokit, így van egy hetük felkészülni a Vallecano elleni második mérkőzésre, amelyet Athénban rendeznek meg.